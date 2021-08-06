Вчера, 5 августа, на территории штата Аляска произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, на юго-востоке штата рухнул на землю туристический самолет, в результате трагедии все шесть человек на борту самолета погибли на месте ЧП.

Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны США, как передает агентство Associated Press.

Самолет разбился около 11:20 (по местному времени) на горном хребте в районе национального парка "Туманные фьорды", недалеко от Кетчикана. Экипаж береговой охраны обнаружил обломки около 14:40. С вертолета береговой охраны на это место спустили двух спасателей, и они сообщили, что выживших нет.

Известно, что пять пассажиров рейса прибыли с круизного лайнера "Holland America Line Nieuw Amsterdam". Судно остановилось в Кетчикане в четверг и отложило отправку во второй половине дня после авиакатастрофы. Компания заявила, что предоставляет консультационные услуги гостям и экипажу.

"Экскурсия на гидросамолете была предложена независимым туроператором, а не компанией "Holland America Line", - говорится в заявлении.

Кетчикан - популярная остановка для круизных лайнеров, посещающих Аляску, и пассажиры круизных лайнеров могут отправиться на различные экскурсии прямо из порта.

Среди них популярны полеты на небольших самолетах к Национальному парку "Туманные фьорды", где посетители могут увидеть долины ледников, заснеженные вершины и озера в дикой местности.

Национальный совет США по безопасности на транспорте отправил на место трагедии команду для расследования аварии. Ожидается, что она прибудет на Аляску в пятницу, 6 августа.

Федеральное управление гражданской авиации США также проводит расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что в США потерпел крушение вертолет на котором летели лидеры оппозиционного движения африканской страны Зимбабве.