Продолжается подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США на переговоры с американским лидером Джо Байденом. В настоящее время в Вашингтоне находятся глава Офиса президента Андрей Ермак и шеф МИД Украины Дмитрий Кулеба. Они уже провели первую встречу с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Напомним, что встреча двух глав государств запланирована на 30 августа, что вызвало недовольство в среде видных конгрессменов, так как они в это время будут находиться на каникулах.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Стороны отметили, что предстоящая встреча лидеров Украины и США станет очередным важным шагом в укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

Были обсуждены и актуальные вопросы дальнейшего развития украино-американского партнерства в области безопасности и военно-технической сфере. В частности, вопросы поставок современных систем вооружения в Украину.

Также во время переговоров значительное внимание было уделено текущей ситуации на Донбассе и совместным усилиям двух союзных стран по противодействию вооруженной агрессии России против Украины.

Кроме того, представители Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и региона в целом. Речь идет о противодействии планам запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Энтони Блинкен подтвердил неизменную поддержку Америкой суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины. Государственный секретарь США заявил о безоговорочной поддержке Крымской платформы со стороны Белого дома.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью гостелеканалу "Дом", в котором рассказал о том, как лично он относится к владельцам двух паспортов - украинского и российского.

Президент Украины призвал не судить категорично тех, кто получил паспорт РФ, так как жизненные ситуации бывают разные, и нельзя всех стричь под одну гребенку. Вместе с этим Зеленский высказался об огромном уважении к тем жителям так называемых "ЛДНР", которые не стали брать паспорт России.

По его словам, такие паспорта люди с неподконтрольных территорий оформляют если нужно ухаживать за больными родственниками или же если есть риск потерять работу и средства к существованию.

Также давая свою оценку прогнозам завершения войны на Донбассе, Зеленский заявил, что лично от него зависит только десять процентов успеха. А львиная доля ответственности таким образом лежит на хозяине Кремле - Путине. Однако более конкретных планов урегулирования ситуации Зеленский не назвал, ограничившись общими фразами.