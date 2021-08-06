Американская компания Moderna Inc. заявила, что ее вакцина против COVID-19 на 93% эффективна через шесть месяцев после введения второй дозы. Эти данные на десятые доли расходятся с заявленной эффективностью 94%, о которой сообщалось после первых клинических испытаний.

Об этом передает Reuters.

Несмотря на высокий показатель, в компании говорят о ревакцинации третьей дозой перед зимним сезоном, поскольку ожидается, что уровень антител будет снижаться. Она, а также ее конкурент Pfizer/BioNTech выступают за третью дозу для поддержания высокого уровня защиты от COVID-19.

Данные Moderna выгодно отличаются от статистики Pfizer/BioNTech, опубликованной на прошлой неделе. Согласно ей, эффективность вакцины Comirnaty снижалась примерно на 6% каждые два месяца - до уровня 84% через шесть месяцев после второй прививки.

Вакцины и Moderna, и Pfizer-BioNTech основаны на технологии мРНК.

"Наша вакцина против COVID-19 демонстрирует стойкую эффективность 93% в течение шести месяцев, но мы понимаем, что вариант "дельта" представляет собой серьезную новую угрозу, поэтому мы должны сохранять бдительность", - сказал представитель Moderna.

Отдельно Moderna сообщила, что ее исследования трех кандидатов-вакцин вызвали устойчивые иммунные ответы против разных вариантов коронавируса, включая гамма-, бета- и дельта-штаммы.

Вакцина Moderna была разрешена для экстренного применения у взрослых в США в декабре 2020 года, и с тех пор ее одобрили более чем в 50 странах.

Ранее "Страна" приводила показатели эффективности этой вакцины против штамма "дельта".

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