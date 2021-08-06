Спустя несколько месяцев после майского получения Джо Байдена собрать информацию о происхождении нового коронавируса американские спецслужбы получили доступ к генетическим данным о вирусах из лаборатории Уханя (КНР). Исследование данных может стать ключом к раскрытию происхождения коронавируса.

Об этом говорится в большом материале CNN.

Доставшийся спецслужбам гигантский каталог информации содержит генетические чертежи, отобранные в лаборатории Уханя из 22 тысяч образцов вируса. По мнению некоторых официальных лиц США, именно лаборатория стала источником вспышки коронавируса.

Неясно, как и когда спецслужбы США получили доступ к информации, но машины, участвующие в обработке генетических данных вирусов, как правило, подключены к внешним облачным серверам, что оставляет открытой возможность их взлома.

Как отметили в CNN, для переработки такого массива данных может не хватить вычислительных мощностей. Поэтому спецслужбы используют суперкомпьютеры в национальных лабораториях Министерства энергетики, объединяющих 17 элитных государственных исследовательских институтов.

Также есть проблема с кадрами: спецслужбам нужно привлечь как ученых, способных интерпретировать сложные данные генетического секвенирования и имеющих надлежащий уровень допуска, так и владеющих мандаринским диалектом, на котором написаны оказавшиеся в руках американцев документы. Говорящих на китайском узких специалистов с выскоим уровнем доступа крайне мало.

Участвующие в изучении данных люди надеются, что прольют свет на то, как новый коронавирус перешел от животных к людям. Раскрытие этой тайны имеет важное значение для окончательного определения, была ли утечка из лаборатории или передача людям от животных произошла естественным путем в дикой природе.

Исследователи уже давно ищут генетические данные 22 000 образцов вируса, которые изучают в Уханьском институте вирусологии. Эти данные были удалены из интернета китайскими чиновниками в сентябре 2019 года, и с тех пор Китай отказался передавать их, а также информацию о ранних случаях заражения коронавирусом Всемирной организации здравоохранения и властям США.

Есть ли польза от изучения данных?

Два эксперта по коронавирусам сказали CNN, что они скептически относятся к тому, что есть какие-либо полезные генетические данные как в упомянутых 22 000 образцов, так и в любой другой базе из Уханя.

Источники журналистов, знакомые с ситуацией, говорят, что изучение образцов вряд ли поможет доказать, что коронавирус возник именно в лаборатории Уханя либо же появился естественным путем. Для окончательных выводов нужно собрать другую информацию.

Однако у Байдена именно этот кусок головоломки считают важнейшим.

"Наиболее ценными техническими данными в этой связи являются генетические последовательности, записи в базе данных и контекстная информация о происхождении образцов, времени и условиях, в которых они были получены", - сказал CNN один источник.

Журналистам удалось узнать, что 11 июня глава национальной разведки поставил перед сотрудниками спецслужб задачу устранить пробелы в научных знаниях об эволюции вируса. Разведывательному сообществу было поручено "расширить свою коллекцию" и изучить данные, уже имеющиеся в его распоряжении, чтобы идентифицировать как первоначального хозяина коронавируса, так и любые виды, через которые он мог пройти, адаптируюсь к организму человека. А также найти вирус-предшественник или вирус, который мог служить основой для целей генной инженерии.

На эту новость бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф сказал CNN, что у разведывательного сообщества США уже был огромный массив информации о коронавирусе.

"Очевидно, что чем больше, тем лучше. Но мы прекрасно уже давно разбираемся в этой теме. Притворяться, что мы не провели большую работу, - это политический театр и классический пример политики, пытающейся выиграть время, используя спецслужбы в качестве козла отпущения ", - сказал он.

Немного науки

Генетический код вируса позволяет ученым различить, например, дельта- и бета-варианты коронавируса. Он также может дать подсказки относительно того, как вирус адаптировался или мутировал с течением времени, в том числе показывает вмешательство человека.

Многие ученые считают, что наиболее вероятный сценарий - естественный переход нового коронавируса от животных к людям. Но несмотря на изучение тысяч животных, до сих пор не определен промежуточный хозяин, через которого вирус попал к человеку.

Однако некоторые исследователи, представители разведки и законодатели-республиканцы уверены, что ученые Китая могли генетически изменить вирус в лаборатории, используя метод усиления функции. В результате они заразились сами и затем распространили его в городе.

Также вероятно, что первоначальное заражение произошло естественным путем за пределами лаборатории, возможно, когда какой-то ученый собирал образцы у животных в дикой природе, а затем невольно распространил вирус, вернувшись в лабораторию с образцами.

Понимание того, над какими вирусами работали исследователи из Уханя, даст важные доказательства для любой из этих теорий. Но окончательные ответы на все вопросы оно вряд ли предоставит, считают источники в разведке. Ведь даже если ученые из разведывательного сообщества смогут использовать данные из лаборатории, чтобы составить полную генетическую историю мутаций вируса, у них может не хватить информации о том, как с ним обращались в китайской лаборатории, чтобы говорить об утечке.

Как писала "Страна", о том, что у разведки США появились некие новые данные о коронавирусе впервые заговорили еще в мае, сразу после поручения Байдена.

Мы также приводили призыв Китая не политизировать происхождение коронавируса.