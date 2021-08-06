В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали историю затерянного в зоне отчуждения ЧАЭС идеально круглого озерца, которое успели прозвать оком Полесья.

Появлению этого рукотворного водоема посвящен пост в Фейсбуке организации.

Озеро расположено посреди территории отселенного после аварии на атомной станции села Октябрьское. До 1925 года этот населенный пункт носил название Святоцкий и поначалу был крохотным хутором, первые упоминания о котором относятся к 1415 году.

Село, как и вся зона, пострадало от катастрофы 1986 года. Но отселено было только в 1992 году, а в настоящее время буквально исчезает с лица земли. Пруд же пока остался.

По утверждению ученых, он имеет искусственное происхождение. Это типичный полесский выкопанный водоем для хозяйственных нужд, который был на этом месте уже в XIX веке (он обозначен на картах того времени). На топографической карте советских времен хорошо видно, как озеро с трех сторон окружают улицы Октябрьского, а с двух сторон водоема входят-выходят каналы.

Судя по карте, в доаварийные времена форма пруда была больше похожа на укороченную каплю, чем на глазное яблоко. Но за последние десятилетия, оставшись без искусственной регуляции, он несколько обмелел и округлился.

Напомним, в зоне отчуждения два года назад открыли водные экскурсионные маршруты.

В этом году для туристов они стали доступны с середины июня. До этого в заповеднике ограждали покой животных, которые выводили потомство.