В Житомирской области в городе Олевск угонщик мотоцикл решил спрятать его в собственноручной 2-метровой яме.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Обнаружившие мотоцикл полицейские заявили, что они впервые столкнулись с таким способом сокрытия похищенных вещей.

"3 августа в отделение полиции №2 (г. Олевск) Коростенского РУП обратился местный житель с сообщением о похищении его мотоцикла Lonkin 250. Мужчина рассказал, что транспортное средство находилось во дворе его дома, откуда ночью и исчез", - информирует полиция Житомирской области.

Во время первоочередных мероприятий полицейские заподозрили в совершении правонарушения местного жителя, который ранее уже был осужден за имущественные преступления. При осмотре по месту жительства 41-летнего мужчины правоохранители и обнаружили угнанный мотоцикл. Он находился в огромной яме и чтобы его изъять, пришлось потрудиться лопатами.

"Предварительно, яму глубиной около 2 м мужчина выкопал в ту же ночь. А вот почему принял такое решение, вразумительного ответа получить не удалось", - комментирует начальник отделения полиции №2 Игорь Григоришин.

Предварительная правовая квалификация которой - ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Законодательством такие противоправные действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Фото: zt.npu.gov.ua

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