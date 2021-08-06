В администрации президента США Джо Байдена еще не определились, будут ли Штаты допускать непривитых от коронавируса иностранцев. Также в власти пока не знают, разрешат ли въезд вакцинированных китайскими и российскими препаратами, если прививки станут обязательными для пересечения границы.

Об этом на брифинге 5 августа сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Мероприятияе транслировалось в Фейсбуке Белого дома.

У Псаки поинтересовались, смогут ли привитые вакцинами производства РФ и КНР иностранцы приезжать в США. Пресс-секретарь в ответ призналась, что принятие решения на этот счет еще в процессе. И когда власти определятся, Белый дом даст подробную информацию о том, чего иностранцам следует ожидать и что от них потребуется.

Что касается сроков принятия решения, она их не назвала.

"Трудно определить... Мы дадим более точную оценку после того, как увидим, что происходит в нашей стране и во всем мире", - сказала Псаки, добавив, что сейчас идут консультации на межведомственном уровне.

По ее словам, в Белом доме хотят, чтобы решение по поводу требования от въезжающих в США иностранцев документа о вакцинации было четким, непротиворечивым и справедливым.

Пока, продолжила Псаки, США намерены сохранять существующие ограничения на международные поездки, и из-за роста количества заражений штаммом "дельта" их вряд ли отменят в ближайшем будущем.

Вопрос о требовании обязательной вакцинации для въезжающих иностранцев был задан Псаки в связи с тем, что координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс не исключил вероятности его введения. Зинтс сообщил, что в администрации разрабатывают планы обеспечения безопасности на случай отмены ограничений на поездки.

Между тем Джо Байден сейчас активно агитирует за тотальную вакцинацию в США.

Также США из-за штамма "дельта" вернули требование носить маски в помещениях, и оно касается даже привитых.