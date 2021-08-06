Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова сообщила, что украинские власти гарантировали безопасность россиянам, которые будут голосовать на выборах в Госдуму в городах Украины.

Об этом Памфилова сказала 5 августа в беседе с журналистом Алексеем Венедиктовым в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам чиновницы, она весьма рада гарантиям, поскольку на прошлых выборахс безопасностью были проблемы.

"...Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове загранучреждения. Наши граждане РФ смогут там проголосовать", - сказала Памфилова.

Также она добавила, что жители "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами, полученными по облегченной процедуре, смогут проголосовать в Ростовской области. По ее предположению, таких людей наберется примерно 100-150 тысяч. Кроме того, живущие в "республиках" смогут проголосовать с помощью электронного голосования через интернет, напомнила гостья радиостанции.

Выборы в Государственную думу VIII созыва назначены в России на единый день голосования 19 сентября. Но проголосовать также можно будет 17 и 18 сентября.

Одновременно с выборами в нижнюю палату запланированы прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Ранее "Страна" подробно объясняла, как в "ДНР" и "ЛНР" будут голосовать на выборах в Госдуму и что это значит для Украины.

Мы также приводили заявление директор Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что к выборам готовятся провокации.