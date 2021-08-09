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Сегодня - 2005-й год.

Первый год власти Ющенко-президента стал годом крушения "оранжевых" иллюзий. Бывшие соратники по Майдану перегрызлись между собой.

Не смог Ющенко и укрепить свою власть отменой политреформы, по которой он получил отсрочку на целый год. И в 2006 году он утратил большую часть своих полномочий — перестал влиять на правительство.

Первая мина была заложена и под отношения с Россией - начался газовый конфликт.

Поэтому в 2005 году позиции президента, избранного на волне Майдана, настолько пошатнулись, что он вынужден был заключить союз со вчерашним врагом — Виктором Януковичем. Последний же, которого успели списать после выборов в политический утиль, к концу года вышел в лидеры рейтинга.

Анализировали, что значил для украинцев 2005-й год.

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Ющенко: взлет и падение

Во время предвыборной кампании и сразу после победы Ющенко на выборах президента многие люди считали, что "страшилки", которые про него рассказывали враги (про национализм, про грядущие конфликты с Россией, деление страны на сорта и т.д.) - это просто политтехнологии, а на самом деле ничего такого новый президент делать не будет. Потому что он казался обычному обывателю человеком умеренным, добродушным и спокойным.

На этом фоне его рейтинг доверия в первые недели правления взлетел до уровня более 50%.

Но уже буквально в день инаугурации Ющенко начал оправдывать опасения.

Он сходу заявил, что цель Украины - вступление в НАТО. Хотя ничего такого он во время своей предвыборной кампании не говорил.

Дальше больше. Во время своей первой поездки в Донецк он откровенно грубил собравшимся в зале местным чиновникам и промышленникам. "Перед тобой президент стоит, а не пастух гусей", - отчитывал Ющенко одного из них.

Кроме того, Ющенко взял курс на украинизацию, на реабилитацию ОУН-УПА и прочие токсичные для части страны вещи.

На фоне этого начала нарастать напряженность в отношениях с Россией.

Назначенный при Ющенко главой НАК "Нефтегаз" один из лидеров Конгресса украинских националистов Ивченко зачем-то повел дело к разрыву выгодного для Украины контракта о транзите и поставках газа (по которому до 2009 года Украина должна была получала газ по 50 долларов). Ивченко с подачи Ющенко захотел отделить договор о транзите от договора о поставках. И эту тему с готовностью поддержала Россия, увидев возможность взвинтить для Киева цену на газ.

Но это будет в следующем году.

Роковая Юля

Грандиозной ошибкой Ющенко, с точки зрения укрепления его власти, было назначение премьер-министром Юлии Тимошенко. Последняя увидела в своем премьерстве трамплин к высшему посту в государстве. И очень быстро стала главным и самым опасным конкурентом Ющенко, перетянув на себя голоса большей части "оранжевого" электората.

Делала она это нехитрым путем - все заслуги правительства она приписывала себе, а провалы и проблемы вешала на Ющенко и его команду. В последней главным злодеем она назначила секретаря СНБО Петра Порошенко.

Постепенно Тимошенко и соратники президента (так называемые "люби друзи") втянулись в открытую и беспощадную войну, которая уже к концу лета практически полностью парализовала систему власти.

При этом взаимные обвинения в коррупции были, по большей части, правдой. И команда Тимошенко, и "люби друзи" с головой погрузились в освоение потоков. Особенно усердствовал Порошенко, пытаясь выстроить целую коррупционную вертикаль власти через суды и силовые структуры.

В сентябре Ющенко отправил правительство Тимошенко в отставку (произошло это, что символично, 8 сентября - на День освобождения Донбасса). После чего экс-премьер нанесла удар уже непосредственно по президенту, обвинив его и Порошенко во всех грехах в эфире телеканала "Интер".

В таких условиях страна входила в предвыборную кампанию в Раду, которая стартовала как раз в конце 2005 года.

И, наконец, само поведение Ющенко рушило его имидж. Кандидат-"демократ" резко превратился в "мессию" и начальника, который начал публично грубить подчиненным. А заодно выяснилось, что сын президента от первого брака Андрей — известный киевский "мажор", который сорит деньгами в ночных клубах и катается на баснословно дорогих автомобилях.

С учетом нарастающего бардака и падения рейтинга Ющенко так и не смог отменить принятые в конце 2004 года изменения в Конституцию, которые ограничивали его полномочия. И они вступили в силу с 1 января 2006 года.

Таким образом, Ющенко был полноценным президентом менее года. И за это время фактически довел всю властную вертикаль до состояния развала и дезорганизации. Он будет занимать свой пост до февраля 2010 года. Но превратится в "хромую утку", которая вынуждена беспомощно наблюдать, как за президентский пост борются две другие, намного более мощные фигуры - Тимошенко и Янукович.

Ну а теперь о Януковиче.

Пробуждение Януковича

Виктора Федоровича после его поражения на выборах в политических кругах многие списали. Для половины страны его имя накрепко было связано со словами "зек" и "бандит". И вообще стало олицетворением зла.

Позже, в 2011 году, Янукович так описывал свои переживания того времени.

"После выборов 2004 года мне было очень тяжело. Это был как удар ниже пояса, очень тяжелый. И те, кто предрекал, что я уже не поднимусь после этого удара, были очень близки к истине. Особенно тяжело было пережить предательство. А жить с этим, носить эту тяжесть в душе невозможно. Жить с этой обидой невозможно. И я проанализировал все, что произошло. Президент Кучма занимал особое место в моих рассуждениях. Но я тогда стал смотреть дальше, в будущее. И я принял для себя решение простить всех. Я пошел в церковь, и перед иконой я простил. Я сказал: пусть Бог вам будет судья, а я прощаю", - сказал Янукович.

После чего, по его словам, дела пошли в гору.

Но, впрочем, главным фактором, который способствовал росту популярности экс-премьера, конечно же, была политика и провалы команды Ющенко.

Крен нового президента в национализм, курс на НАТО и на конфронтацию с Россией, оскорбления Донбасса мобилизовали вокруг Януковича избирателей юго-востока.

А общий бардак во власти и междоусобная война между Ющенко и Тимошенко отпугнул от "оранжевых" и многих обычных людей, далеких от политики. Они хотели стабильности, которую ассоциировала фигура Януковича.

И уже к сентябрю 2005 года он вышел на первые места по рейтингам. Кроме того, он сохранил лидерство в Партией Регионов, с которой и начал готовиться к похожу на выборы в парламент, по итогу которых он станет второй раз премьером.

А Ющенко, побивший горшки с Тимошенко, тогда же осенью подписал меморандум с Партией регионов, чтобы найти голоса для назначения своего премьера - Юрия Еханурова. Этим меморандумом он фактически признавал провал попыток "зачистить" Януковича, его окружение и вообще юго-восточные элиты.

Это был серьезный психологический удар по сторонникам Майдана, которых до этого "накручивали" против "зека" и "донецких бандитов".

Борис Колесников: от тюрьмы до свободы

Ющенко шел на выборы под лозунгом "Бандитам — тюрьмы". С учетом создаваемого образа Януковича, а также его команды как "донецких бандитов", для большинства сторонников нового президента не было сомнений кого в первую очередь следует понимать под "бандитами" - самого Виктора Федоровича и его соратников.

Однако и с этой программой ничего не получилось.

Уголовных дел было возбуждено немало, но до посадки в СИЗО на относительно длительный срок (несколько месяцев) дошло только один раз - в случае с главой Донецкого облсовета Бориса Колесникова. Ближайшего соратника Рината Ахметова.

И это имело весьма серьезные последствия для хода политических событий в стране.

После победы Ющенко на выборах Ринат Ахметов и Борис Колесников, также как и значительная часть донецкой элиты, заняла в отношении Ющенко спокойную и выжидательную позицию. Ахметов лично выступил в конце 2004 года в эфире телеканалов, где призвал земляков не паниковать по поводу победы "оранжевого" кандидата. Мол, все будет под контролем, а если кто будет обижать Донбасс, то мы ему ответим.

То есть, по всему было видно, что донецкие элиты готовы идти на договоренности с "оранжевой" командой (что, в общем-то, естественно для крупного бизнеса, который предпочитает не ссориться с любой властью). Однако уже первый визит Ющенко в Донецк, о котором писалось выше, показал, что он пытается разговаривать с регионом позиций силы.

А уже в апреле по обвинению в вымогательстве был арестован Борис Колесников.

И это, стало звонком для Ахметова, что ситуация для него, мягко говоря, тревожная.

Поэтому он вновь активизировал контакты с Януковичем, что немало поспособствовало восстановлению его позиций.

Борис Колесников в суде

Колесникова выпустили из тюрьмы в начале августа. Дело вскоре развалилось. По оранжевой команде был нанесен еще один очень мощный имиджевый удар. А Ахметов и Колесников пошли вместе с Януковичем по списку Партии Регионов на выборах в Раду, обеспечив ей финансовую и медийную поддержку.

И возникает вопрос - а зачем вообще Колесникова отправили в тюрьму?

У Колесникова затем говорили журналистам, что идеологом посадки был секретарь СНБО Петр Порошенко. По данной версии он таким образом вымогал у Ахметова деньги, акции телеканала "Украина" и других предприятий. А также в целом хотел поставить Ахметова и его группу под контроль.

Если это действительно так, то цели были достигнуты ровно противоположные. Ахметов стал одним из столпов Партии Регионов (надолго запомнив урок с Колесниковым), а сам глава Донецкого облсовета вышел на свободу.

Правда, вскоре после освобождения Колесникова тогдашний глава МВД Юрий Луценко присылал бронетранспортеры в резиденцию к Ринату Ахметову в Донецком ботаническом саду, а также звал его "на чай" (то есть на допрос), пытался реанимировать уголовные дела против Ахметова по эпизодам еще советского времени (в частности, дело по покушению в 80-х годах на Сергея Чернышова по прозвищу "Боцман"). Но никакого развития эта тема не получила.

Осенью был подписан меморандум между Ющенко и оппозицией в лице Партии Регионов, по которому власть фактически брала на себя обязательства отказаться от уголовного преследования оппозиционеров.

После этого Ахметов и его группа установила весьма тесный контакт с Ющенко, но это была уже другая ситуация. В которой еще неизвестно кто от кого больше зависел - Ахметов от президента, или президент от Ахметова.

Продажа "Криворожстали"

2005 год запомнился приватизацией крупнейшего в стране металлургического комбината "Криворожсталь".

Накануне выборов в 2004 году он был продан консорциуму украинских олигархов Рината Ахметова и Виктора Пинчука, причем условия приватизационного конкурса были выписаны таким образом, что к нему ограничили доступ их ключевых потенциальных конкурентов - западных и российских компаний.

Ющенко во время предвыборной кампании обещал отменить приватизацию "Криворожстали" и вернуть предприятие в собственность государства.

И как раз это обещание через суд и было выполнено.

Но в госсобственности предприятие оставалось недолго. Его тут же выставили на новый приватизационный конкурс, на котором осенью победила одна из крупнейших мировых сталилетейных корпораций "Миттал стил" индийского предпринимателя Лакшми Миталла.

Предприятие продали за $4,8 миллиарда - в шесть раз дороже, чем ранее Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку.

Но эта "перемога" не сильно помогла Ющенко в укреплении своих позиций и имиджа. К тому времени Тимошенко уже была отправлена в отставку и между ними началась полноценная война.

А громадные деньги от "Криворожстали" ушли на латание дыр в бюджете, который трещал по швам из-за бардака во власти, замедления роста экономики и не обеспеченных реальными возможностями популистских обещаний.

Потом в Раде даже пытались проводить расследование - куда исчезли почти 5 миллиардов долларов, но концов так и не нашли.

"Самоубийство" Юрия Кравченко

Вскоре после прихода к власти Виктора Ющенко началась активизация расследования дела Гонгадзе.

Следствие вышло на так называемую "группу Пукача" - милиционеров, которые непосредственно убивали Гонгадзе. Правда, самого руководителя группы - генерала Пукача тогда так и не нашли (его задержали лишь в 2009 году), но взяли других участников расправы над журналистом, которые дали признательные показания.

Вскоре после этого на допрос в Генпрокуратуру вызвали экс-министра внутренних дел Юрий Кравченко. По версии следствия, именно он отдал команду Пукачу убить Гонгадзе.

Но буквально накануне допроса Кравченко нашли мертвым в его доме. Он погиб от двух выстрелов в голову.

Экс-глава МВД Юрий Кравченко

Около него была найдена предсмертная записка, в которой он сказал, что стал жертвой интриг президента Кучмы и его окружения. Правда, потом было много разночтений по поводу того - его ли рукой написана эта записка и содержится ли там фамилия Кучмы или написано "президента страны".

Официальная версия — самоубийство, но в нее многие не верят. Альтернативная версия — Кравченко убрали как нежелательного свидетеля и ключевое звено, через которого могли выйти на заказчиков преступления.

Чем жили украинцы в 2005 году

Кредитный бум. Несмотря на то, что экономика при Ющенко замедлила рост с 12% до 3%, в стране начался потребительский бум. Украинские банки брали дешевые валютные кредиты на Западе и давали затем ресурс взаймы украинцам (но уже по боле дорогой ставке). В магазинах бытовой техники выстраивались очереди, займы давали практически всем. Та же ситуация была с ипотечным кредитованием.

Правда, уже через три года, в 2008 году, кредитная зависимость обернется для многих крахом и разорением, но пока об этом никто не думал.

Продажа "Аваля" за миллиард долларов. Кто выиграл от ситуации после победы Ющенко - так это владельцы бизнеса, которые планировали его продать западным инвесторам. На Западе после Майдана некоторое время царила большая эйфория относительно Украины. Многие поверили, что страна уже совсем скоро вступит в ЕС, а потому торопились как можно раньше "застолбить" место на перспективном, как им тогда казалось, рынке.

В первую очередь интерес вызывали украинские банки, которые, как писалось выше, активно наращивали кредитование. Первой крупной сделкой после Майдана стала продажа банка "Аваль" австрийскому "Райффайзенбанку" за гигантскую сумму в $1,028 млрд.

Затем было продано еще несколько крупных банков.

Но уже в 2008 году Украину накрыл кризис и привлекательность рынка для инвесторов резко снизилась. С тех пор за миллиард долларов украинские банки никто не покупает.

Упразднение ГАИ. Виктор Ющенко в 2005 году издал указ о ликвидации Госавтоинспекции.

Ход был красивый и поначалу тепло встреченный водителями, уставшими от поборов. Но на практике - бессмысленный: старая дорожная милиция просто прекратила работать, а новую никто не создавал. На дорогах воцарился хаос, число ДТП выросло. В итоге ГАИ восстановили.

Пособие на ребенка. Это был год, когда за рождение ребенка впервые начали платить много. А именно 8400 гривен — внушительную сумму, которая равнялась полутора тысячам долларов. Норму ввели в апреле.

Евровидение и фиаско "Гринджол". В 2005 году песенный конкурс проходил в Киеве — поскольку наша певица Руслана выиграла "Евровидение" годом ранее.

На конкурс Украина выставила малоизвестную группу, которая пришлась тем не менее к политическому двору - "Гринджолы". Они исполнили композицию "Разом нас багато — нас не подолати", которая стала неофициальным гимном Майдана. Что, собственно, и объясняет победу на отборе.

Однако зрители из других стран подтекста не оценили, отдав "Гринджолам" пятое место с конца.