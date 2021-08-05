Всемирная организация здравоохранения 5 августа зарегистрировала преодоление по всей планете за весь период пандемии рубежа в 200 миллионов заразившихся коронавирусом.

Данные приведены на сайте ВОЗ.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 658 630 жителей разных стран. И общее число инфицированных достигло отметки 200 174 883.

От последствий COVID-19 за период пандемии умерли 4 255 892 человека (они тоже включены в общую статистику зараженных).

По состоянию на 4 августа 2021 года по всей планете было введено 3 984 596 440 доз вакцин против коронавируса.

Между тем по данным частного исследовательского Университета Джонса Хопкинса из США, планку в 200 миллионов заражений мир преодолел на день раньше, еще 4 августа.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса полтора года назад, 11 марта 2020 года.

А в Украине пока заметно увеличивается ежедневный прирост инфицированных, что связано с распространением штамма "дельта". К утру 5 августа количество зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 1 052 человека.