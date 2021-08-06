В киевском ЦУМе, где 24 августа должен был состояться концерт группы Green Grey, сняли с себя ответственность за отмену выступления.

"Крышу киевского ЦУМа в период летнего сезона арендует Svitlo Concert. Они самостоятельно формируют программу концертных выступлений и проводят коммуникацию с артистами. Команда ЦУМа никоим образом не принимает участия в указанных процессах", - сообщила Карина Бербенец, менеджер по связям с общественностью ЦУМа в ответ на запрос "Страны".

На вопрос о том, как руководство ЦУМа относится к скандалу с отменой участия Green Grey сначала в концерте ко Дню независимости, а затем и сольного выступления на крыше ЦУМа из-за отношения солиста группы к языковому закону, "Стране" не ответили, посоветовав обратиться за комментариями в Svitlo Concert.

В группе "СКМ" Рината Ахметова, которая владеет ЦУМом, от комментариев отказались.

Как писала "Страна", пресс-служба агентства Svitlo Concert, которое организовывало концерт, честно призналась, что шоу отменили из-за видео с высказываниями солиста группы Мурика по поводу тотальной украинизации.

Мы подробно разбирались в ситуации, сложившейся вокруг легендарной украинской группы.