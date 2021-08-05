В четверг, 5 августа, в Конституционном совете Франции приняли законопроект о расширении зоны применения коронавирусных "санитарных пропусков", на фоне массовых протестов против этого. Их действия расширили на посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны.

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ.

Также этот законопроект предусматривает обязательную вакцинацию сотрудников медицинских учреждений. Ранее это было одобрено в обеих палатах парламента Франции.

Именно Конституционный совет был последней инстанцией, у которой была реальная возможность помешать одобрению запланированных правительством мер.

Отмечается, что Конституционный совет также дал разрешение на применение пропусков в торговых центрах, если "уровень риска заражения" в том или ином регионе оправдывает подобную меру.

Правительство Франции планирует, что закон вступит в силу с 9 августа. В этом случае во Франции нужно будет предъявлять "санитарный паспорт", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В "паспортах" должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

Этот законопроект вызвал широкую волну недовольства во Франции и массовые протесты во многих городах страны. Противники данной инициативы считают, что власти нарушают базовые права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижения. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.

В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться с COVID-19.

Как сообщала "Страна", сенатор Франции направила запрос о деле против Медведчука и закрытии оппозиционных телеканалов. Теперь министр Европы и иностранных дел обязан дать официальное разъяснение по этому вопросу.

Напомним, что в Италии вводят ковид-пропуска с QR-кодом для университетов и транспорта дальнего следования.