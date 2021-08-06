Зеленский отправляет всех русских в Россию

Телеканал "Дом" опубликовал второй отрывок из русскоязычного интервью Владимира Зеленского. И если первый – о Крыме – вызвал только недоумение и иронию, то второй стал поводом для громкого скандала.

В этой части интервью президент говорил о Донбассе. И заявил, что тем жителям региона, которые чувствуют себя русскими и любят Россию, нужно уезжать в эту страну.

Скандал докатился до Москвы, где представитель МИД Мария Захарова заявила, что в таком случае всем, кто хочет в Евросоюз и НАТО, Зеленский должен предложить уехать на Запад.

Однако этот комментарий не совсем точно отражает всю скандальность президентского заявления, поскольку сужает его до понятия идеологического и геополитического выбора. Но проблема куда глубже.

По сути, президент отказал русским по национальности (а также всем сторонникам России) в праве быть гражданами Украины и жить на ее территории.

Неизвестно, задумывался ли президент о том, что он говорит. Но, в любом случае, его заявление – прямое нарушение Конституции, запрещающей дискриминацию по национальному признаку. Впрочем, это далеко не первое нарушение Конституции, которое допускает президент. Одни санкции СНБО против украинских граждан чего стоят.

Зачем нужен закон о "переходном периоде" на Донбассе?

Заявление президента, да еще и сказанное на телеканале, который в теории должны смотреть жители Крыма и Донбасса, явно поспособствует тому, что в этих регионах настроения в пользу возврата в Украину станут еще скептичнее (мягко говоря).

Впрочем, создается ощущение, что именно на это и направлена вся государственная политика президента Зеленского. Только этим можно объяснить факт одобрения Кабмином проекта закона "Об основах государственной политики переходного периода". Поскольку вся суть этого законопроекта сводится к тому, что в случае возвращения на Донбасс украинская власть будет себя вести по отношению к местным жителям как оккупационная: их собираются минимум на два года лишить избирательных прав, ввести в регионе тотальную украинизацию и ограничения на въезд и выезд. Естественно, таким подходом можно лишь усилить желание жителей неподконтрольных территорий остаться вне Украины.

Не говоря уже о том, что одобренный Кабмином законопроект полностью противоречит принятому Верховной Радой и продлеваемому каждый год закону об особом статусе, который является производной от Минских соглашений.

Впрочем, если говорить объективно, принятие подобных законов на практике ничего не меняет. Если решение о выполнении Минских соглашений будет принято на международном уровне и для этого будет задействовано давление Вашингтона, то все законы о "переходных периодах" отменят за один день. А до тех пор все равно никакой реинтеграции не будет – хоть с "переходными периодами", хоть без.

Аресты в "Нацкорпусе": зачистка от людей Авакова продолжается

Новые последствия отставки Арсена Авакова: СБУ провела в Харькове более полусотни обысков у членов местной организации "Нацкорпуса" и задержала семерых из них. Их обвиняют в создании преступной группировки, которая крышевала местный бизнес. Причем в сообщении СБУ говорится, что "другие участники" еще устанавливаются, а значит – количество задержанных может увеличиться.

Сложно сказать, насколько в последнее время "Азов" и "Нацкорпус" зависели от Авакова, но то, что они имели от МВД определенные привилегии и защиту – факт неоспоримый. Поэтому связь между сменой руководства в министерстве и нынешними делами против "Нацкорпуса" очевидна.

В самой ультраправой организации заявляют, что Зеленский таким образом начал "зачистку улицы" в преддверии ожидающихся осенью массовых протестов. И такой мотив вполне может быть. Однако это не отменяет того факта, что задержанные националисты действительно занимались рэкетом. Причем они занимаются им не только в Харькове, но и по всей стране. "Кошмаря" бизнес и вымогая с него деньги. Так что в любом случае, пресечение таких действий и привлечение к уголовной ответственности ультраправых - это правильно. Главное, чтоб это не оказалось просто показательным выступлением властей для того, чтоб Нацкорпус перешел в сферу влияния Банковой.

Параллельно с харьковской зачисткой произошла отставка главы киевской полиции Андрея Крищенко. Здесь, конечно, связь с увольнением Авакова тоже существует, однако она не настолько прямая, как в первом случае: Крищенко был лоялен министру, однако политически скорее был ближе к мэру столицы Виталию Кличко.

Поэтому логичнее предположить, что это – очередной шаг по подчинению силовых структур непосредственно Банковой и устранению из них чужого влияния.

Второй запрет для "Грин Грей"

Вчера неожиданно продолжился скандал вокруг группы "Грин Грей", которую исключили из концерта, посвященного Дню независимости. В качестве альтернативы легендарные рокеры 1990-х решили дать 24 августа концерт на крыше ЦУМа в центре Киева – но тут стало известно, что и это выступление отменено. Теперь, правда, не Банковой, а организаторами – Svitlo Concert.

Причем, если в первой ситуации лишь полуофициально ходила информация о том, что "Грин Грей" убрали из праздничного концерта по причине русского языка их песен, то в сообщении Svitlo Concert прямо говорится о том, что шоу на крыше ЦУМа отменено из-за того, что солист группы Мурик критически высказался в адрес закона о тотальной украинизации.

При этом организаторы объяснили, что приняли решение, получив "комментарии и запросы". То есть, проще говоря, Svitlo Concert испугались волны хейта в соцсетях больше, чем нарушения Конституции, который запрещает дискриминацию по политическим мотивам.

Смерть Евгения Марчука

Вчера от последствий коронавируса умер Евгений Марчук – один из ведущих политиков того поколения, которое создало украинскую независимость.

Первая половина жизни Марчука была связана с Комитетом государственной безопасности СССР.

И нет ничего странного в том, что 19 августа 1991 года Евгений Марчук стал неформальным представителем московского ГКЧП в украинском правительстве, возглавив оперативный комитет по управлению республикой, а уже через несколько месяцев он же стал первым председателем Службы безопасности Украины. Предыдущее государство распалось не по его вине, и он стал служить новому.

Вершин в своей карьере Марчук добился при втором президенте Украины Леониде Кучмы: в 1995-м на год стал премьер-министром, а в 1999-м секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Кроме того, еще год – в 2003-04 – он был министром обороны.

При этом все знали, что Марчук – не просто чиновник времен Кучмы, а самостоятельный политик. Собственно, за "формирование самостоятельного политического имиджа" Кучма и уволил его с должности премьера.

С окончанием эпохи Леонида Даниловича закончилась и эпоха политической активности Марчука. Впрочем, в тот период вообще заканчивалась эпоха государственных деятелей (с любым знаком и любого идеологического вектора). На смену им пришли политики, для которых государство стало понятие вторичным.

А сейчас на смену политикам пришли шоумены, для которых государство – всего лишь сцена и средство заработка.

Поэтому уход Марчука из большой политики был вполне закономерным. Ему в этой эпохе делать было нечего.