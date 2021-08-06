В интервью гарант Конституции прямо ее нарушил. Фото: president.gov.ua
В интервью гарант Конституции прямо ее нарушил. Фото: president.gov.ua

Зеленский отправляет всех русских в Россию

Телеканал "Дом" опубликовал второй отрывок из русскоязычного интервью Владимира Зеленского. И если первый – о Крыме – вызвал только недоумение и иронию, то второй стал поводом для громкого скандала.

В этой части интервью президент говорил о Донбассе. И заявил, что тем жителям региона, которые чувствуют себя русскими и любят Россию, нужно уезжать в эту страну.

Скандал докатился до Москвы, где представитель МИД Мария Захарова заявила, что в таком случае всем, кто хочет в Евросоюз и НАТО, Зеленский должен предложить уехать на Запад.

Однако этот комментарий не совсем точно отражает всю скандальность президентского заявления, поскольку сужает его до понятия идеологического и геополитического выбора. Но проблема куда глубже.

По сути, президент отказал русским по национальности (а также всем сторонникам России) в праве быть гражданами Украины и жить на ее территории. 

Неизвестно, задумывался ли президент о том, что он говорит. Но, в любом случае, его заявление – прямое нарушение Конституции, запрещающей дискриминацию по национальному признаку. Впрочем, это далеко не первое нарушение Конституции, которое допускает президент. Одни санкции СНБО против украинских граждан чего стоят.

Зачем нужен закон о "переходном периоде" на Донбассе?

 Кабмин одобрил закон о переходном периоде

Заявление президента, да еще и сказанное на телеканале, который в теории должны смотреть жители Крыма и Донбасса, явно поспособствует тому, что в этих регионах настроения в пользу возврата в Украину станут еще скептичнее (мягко говоря).

Впрочем, создается ощущение, что именно на это и направлена вся государственная политика президента Зеленского. Только этим можно объяснить факт одобрения Кабмином проекта закона "Об основах государственной политики переходного периода". Поскольку вся суть этого законопроекта сводится к тому, что в случае возвращения на Донбасс украинская власть будет себя вести по отношению к местным жителям как оккупационная: их собираются минимум на два года лишить избирательных прав, ввести в регионе тотальную украинизацию и ограничения на въезд и выезд. Естественно, таким подходом можно лишь усилить желание жителей неподконтрольных территорий остаться вне Украины.

Не говоря уже о том, что одобренный Кабмином законопроект полностью противоречит принятому Верховной Радой и продлеваемому каждый год закону об особом статусе, который является производной от Минских соглашений.

Впрочем, если говорить объективно, принятие подобных законов на практике ничего не меняет. Если решение о выполнении Минских соглашений будет принято на международном уровне и для этого будет задействовано давление Вашингтона, то все законы о "переходных периодах" отменят за один день. А до тех пор все равно никакой реинтеграции не будет – хоть с "переходными периодами", хоть без.

Аресты в "Нацкорпусе": зачистка от людей Авакова продолжается

 В Харькове зачищают Нацкорпус

Новые последствия отставки Арсена Авакова: СБУ провела в Харькове более полусотни обысков у членов местной организации "Нацкорпуса" и задержала семерых из них. Их обвиняют в создании преступной группировки, которая крышевала местный бизнес. Причем в сообщении СБУ говорится, что "другие участники" еще устанавливаются, а значит – количество задержанных может увеличиться.

Сложно сказать, насколько в последнее время "Азов" и "Нацкорпус" зависели от Авакова, но то, что они имели от МВД определенные привилегии и защиту – факт неоспоримый. Поэтому связь между сменой руководства в министерстве и нынешними делами против "Нацкорпуса" очевидна.

В самой ультраправой организации заявляют, что Зеленский таким образом начал "зачистку улицы" в преддверии ожидающихся осенью массовых протестов. И такой мотив вполне может быть. Однако это не отменяет того факта, что задержанные националисты действительно занимались рэкетом. Причем они занимаются им не только в Харькове, но и по всей стране. "Кошмаря" бизнес и вымогая с него деньги. Так что в любом случае, пресечение таких действий и привлечение к уголовной ответственности ультраправых - это правильно. Главное, чтоб это не оказалось просто показательным выступлением властей для того, чтоб Нацкорпус перешел в сферу влияния Банковой.

Параллельно с харьковской зачисткой произошла отставка главы киевской полиции Андрея Крищенко. Здесь, конечно, связь с увольнением Авакова тоже существует, однако она не настолько прямая, как в первом случае: Крищенко был лоялен министру, однако политически скорее был ближе к мэру столицы Виталию Кличко.

Поэтому логичнее предположить, что это – очередной шаг по подчинению силовых структур непосредственно Банковой и устранению из них чужого влияния. 

Второй запрет для "Грин Грей"

 Грин Грей сняли со второго концерта за русский язык

Вчера неожиданно продолжился скандал вокруг группы "Грин Грей", которую исключили из концерта, посвященного Дню независимости. В качестве альтернативы легендарные рокеры 1990-х решили дать 24 августа концерт на крыше ЦУМа в центре Киева – но тут стало известно, что и это выступление отменено. Теперь, правда, не Банковой, а организаторами – Svitlo Concert.

Причем, если в первой ситуации лишь полуофициально ходила информация о том, что "Грин Грей" убрали из праздничного концерта по причине русского языка их песен, то в сообщении Svitlo Concert прямо говорится о том, что шоу на крыше ЦУМа отменено из-за того, что солист группы Мурик критически высказался в адрес закона о тотальной украинизации.

При этом организаторы объяснили, что приняли решение, получив "комментарии и запросы". То есть, проще говоря, Svitlo Concert испугались волны хейта в соцсетях больше, чем нарушения Конституции, который запрещает дискриминацию по политическим мотивам.

 

Смерть Евгения Марчука

 От коронавируса умер Марчук

Вчера от последствий коронавируса умер Евгений Марчук – один из ведущих политиков того поколения, которое создало украинскую независимость.

Первая половина жизни Марчука была связана с Комитетом государственной безопасности СССР.

И нет ничего странного в том, что 19 августа 1991 года Евгений Марчук стал неформальным представителем московского ГКЧП в украинском правительстве, возглавив оперативный комитет по управлению республикой, а уже через несколько месяцев он же стал первым председателем Службы безопасности Украины. Предыдущее государство распалось не по его вине, и он стал служить новому.

Вершин в своей карьере Марчук добился при втором президенте Украины Леониде Кучмы: в 1995-м на год стал премьер-министром, а в 1999-м секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Кроме того, еще год – в 2003-04 – он был министром обороны.

При этом все знали, что Марчук – не просто чиновник времен Кучмы, а самостоятельный политик. Собственно, за "формирование самостоятельного политического имиджа" Кучма и уволил его с должности премьера. 

С окончанием эпохи Леонида Даниловича закончилась и эпоха политической активности Марчука. Впрочем, в тот период вообще заканчивалась эпоха государственных деятелей (с любым знаком и любого идеологического вектора). На смену им пришли политики, для которых государство стало понятие вторичным.

А сейчас на смену политикам пришли шоумены, для которых государство – всего лишь сцена и средство заработка.

Поэтому уход Марчука из большой политики был вполне закономерным. Ему в этой эпохе делать было нечего.

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