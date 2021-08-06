Украинский Государственный комитет по телевидению и радиовещанию планирует инициировать продление действующих санкций СНБО против девяти российских издательств, включая крупнейшие "Эксмо" и "АСТ".

Об этом 5 августа сообщил сайт Госкомтелерадио.

В ведомстве рассказали, что с 2015 года мониторят издательскую сферу России, чтобы не допустить на отечественный рынок "пропагандистской антиукраинской литературы".

По результатам мониторинга на сайте ведомства публикуется перечень книжных изданий, содержание которых "направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека". Этот список постоянно обновляется.

К августу в него внесены 264 издания произведений 171 автора, выпущенных в свет 64 издателями.

Упомянутый перечень был основным источником информации при отборе российских издательств, в отношении которых по инициативе Госкомтелерадио СНБО 19 марта 2019 года ввел персональные специальные экономические санкции против девяти российских издательств, "наиболее отличившихся в деле выпуска в свет антиукраинской литературы", как выразились в пресс-службе ведомства.

С тех пор украинский рынок закрыт для издательств:

"Эксмо";

"АСТ";

"Питер";

"Центрполиграф";

"Яуза";

"Яуза-пресс";

"Алгоритм";

"Книжный мир";

"Вече".

Поскольку, как считают в Госкомтелерадио, после применения санкций эти издательства "продолжают продуцировать издания антиукраинского содержания", ведомство хочет инициировать продление санкций, срок действия которых истекает в марте 2022 года.

Также по инициативе ведомства и по представлению СБУ в перечень лиц, "создающих угрозу национальной безопасности", который ведет Министерство культуры и информационной политики, внесены девять российских авторов:

В.Сахаров (неясно, какой из минимум двоих авторов с такими инициалами имеется в виду);

Лев Вершинин (почему он назван российским, непонятно, так как этот публицист родился в Одессе, имеет гражданство Израиля и проживает в Испании);

Александр Широкорад;

Анатолий Терещенко;

Михаил Поликарпов;

Ростислав Ищенко;

Александр Тамоников;

Александр Дугин;

Захар Прилепин.

Два года назад "Страна" сообщала о мартовских санкциях СНБО, под которые попали 11 издательств.

Мы анализировали, как ограничения ударят по книжному рынку.