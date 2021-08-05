За месяц до Рош ха-Шана в Умань прибыли первые пять тысяч хасидов
В августе в Умань Черкасской области начинают стягиваться хасиды в преддверии еврейского Нового года - Рош ха-Шана. Хотя в этом году он придется на 6-8 сентября, в город уже приехали тысячи паломников.
Об этом сообщает управление Государственной миграционной службы в Черкасской области.
Начальник управления Иван Шапран посетил с рабочим визитом Умань, чтобы совместно с местным отделом ГМС скоординировать дальнейшие шаги для выявления нарушителей миграционного законодательства. Во время визита Шапрану доложили, что около пяти тысяч хасидов прибыли в Умань.
Шапран напомнил, что нарушение миграционных правил грозит административной ответственностью. И что граждане Израиля могут пользоваться безвизовым режимом, находясь на территории Украины до 90 суток в течение 180 суток.
В этом году паломники едут в Украину заранее с большим запасом времени, ведь в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер не все желающие смогли попасть на празднование Рош ха-Шана в Умани.
Ранее "Страна" рассказывала, как прошел еврейский Новый год под Черкассами в условиях коронавирусной эпидемии.
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