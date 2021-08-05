В августе в Умань Черкасской области начинают стягиваться хасиды в преддверии еврейского Нового года - Рош ха-Шана. Хотя в этом году он придется на 6-8 сентября, в город уже приехали тысячи паломников.

Об этом сообщает управление Государственной миграционной службы в Черкасской области.

Начальник управления Иван Шапран посетил с рабочим визитом Умань, чтобы совместно с местным отделом ГМС скоординировать дальнейшие шаги для выявления нарушителей миграционного законодательства. Во время визита Шапрану доложили, что около пяти тысяч хасидов прибыли в Умань.

Шапран напомнил, что нарушение миграционных правил грозит административной ответственностью. И что граждане Израиля могут пользоваться безвизовым режимом, находясь на территории Украины до 90 суток в течение 180 суток.

В этом году паломники едут в Украину заранее с большим запасом времени, ведь в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер не все желающие смогли попасть на празднование Рош ха-Шана в Умани.

Ранее "Страна" рассказывала, как прошел еврейский Новый год под Черкассами в условиях коронавирусной эпидемии.

Мы также сообщали, что хасиды предложили создать в Умани единый центр паломничества.