Компания "Укрпочта" собирается вооружить своих сотрудников огнестрельным оружием. Для этих целей она намерена закупить 1,444 тысяч единиц пистолетов "Форт-17" калибра 9 мм "Макаров" и потратить на это 13,6 млн гривен до 2022 года. Таким образом, цена за один пистолет составит 9,4 тысячи гривен. Об этом этом сообщает ProZorro.

Закупка будет осуществляться у государственного научно-производственного объединения "Форт".

В описании к закупке оговорены такие технические характеристики оружия:

калибр - 9 мм под патрон 9×18 мм "Макаров"

материал рамки - пластмасса

материал затвора - сталь

вместимость магазина - не менее 15 патронов,

принцип действия - свободный затвор

ударно-спусковой механизм - одинарного и двойного действия

начальная скорость полета пули - не менее 315 м/с

поставка в комплекте с дополнительным магазином

год изготовления - не ранее 2020 года

Кроме этого "Укрпочта" приобретет 1,850 тысяч комплектов кобуры для пистолетов, ремней брючных, шнуров страховочных пистолетных у ФОП Глядацкого Виталия. На эти цели потратят 632,7 тысячи гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что тарифы "Укрпочты" могут вырасти до 40%.

Также мы сообщали, что "Укрпочта" выпустила специальную марку в честь украинских олимпийцев.