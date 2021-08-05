"Укрпочта" купит пистолеты "Форт-17". Фото: ukrmilitary.com

Компания "Укрпочта" собирается вооружить своих сотрудников огнестрельным оружием. Для этих целей она намерена закупить 1,444 тысяч единиц пистолетов "Форт-17" калибра 9 мм "Макаров" и потратить на это 13,6 млн гривен до 2022 года. Таким образом, цена за один пистолет составит 9,4 тысячи гривен. Об этом этом сообщает ProZorro.

Закупка будет осуществляться у государственного научно-производственного объединения "Форт".

В описании к закупке оговорены такие технические характеристики оружия:

  • калибр - 9 мм под патрон 9×18 мм "Макаров"
  • материал рамки - пластмасса
  • материал затвора - сталь
  • вместимость магазина - не менее 15 патронов,
  • принцип действия - свободный затвор
  • ударно-спусковой механизм - одинарного и двойного действия
  • начальная скорость полета пули - не менее 315 м/с
  • поставка в комплекте с дополнительным магазином
  • год изготовления - не ранее 2020 года

Укрпочта закупит пистолетыУкрпочта закупит пистолетыУкрпочта закупит пистолетыУкрпочта закупит пистолеты

Кроме этого "Укрпочта" приобретет 1,850 тысяч комплектов кобуры для пистолетов, ремней брючных, шнуров страховочных пистолетных у ФОП Глядацкого Виталия. На эти цели потратят 632,7 тысячи гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что тарифы "Укрпочты" могут вырасти до 40%.

Также мы сообщали, что "Укрпочта" выпустила специальную марку в честь украинских олимпийцев.

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