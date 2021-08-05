В Италии сделали обязательным санитарный ковид-пропуск с QR-кодом для преподавателей и студентов вузов.

Об этом в четверг, 5 августа сообщил министр здравоохранения Италии, передает RT.

Аналогичные требования по пропускам вводятся для поездок на транспорте дальнего следования, в частности - поездах, судах, самолетах. Об этом заявил министр здравоохранения страны.

Как сообщала "Страна", в Украине идет ухудшение эпидемической ситуации, уже распространяется новый, очень заразный штамм коронавируса "дельта", который в Африке и на Ближнем Востоке уже привел к "четвертой волне" пандемии. Речь уже идет о более чем сотне официально зарегистрированных случаев в Украине.

По официальным данным число заразившихся коронавирусом за время пандемии перевалило за 200 миллионов.

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Напомним, что в Украине повторная вакцинация от коронавируса COVID-19 для тех, кто уже сделал себе две прививки, может произойти через год.