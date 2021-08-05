Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, которого экс-секретарь СНБО Александр Данилюк ударил в глаз, рассказал "Стране" о своем самочувствии после полученной травмы.

"Отек не сошел. Но уже начинает уменьшаться. Где-то со среды. До этого увеличивался. Глаз уже лучше", - сообщил Милованов.

Также он сообщил, что пока не знает, отразится ли травма на его зрении.

"Эффект на зрение еще не понятен. В больнице мне сказали сходить к врачу через неделю - две", - добавил Милованов.

Напомним, 30 июля Александр Данилюк во время празднования своего 46-летия ударил по лицу Тимофея Милованова, которого ранее избрали главой комиссии по выбору директора Бюро экономбезопасности. А днем ранее конкурсная комиссия, которую возглавляет советник главы ОП, не допустила Данилюка к участию в конкурсе на пост главы Бюро экономической безопасности. Там заявили, что диплом экс-главы секретаря СНБО не соответствует требованиям. После получения травмы Милованов уехал в США и оттуда пожаловался на американскую медицину.

Также "Страна" сообщала, что правоохранители открыли уголовное дело по факту избиения Милованова.