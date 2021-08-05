Рост выручки в 65 раз показала американская фармацевтическая компания Moderna, выпускающая вакцину против Covid-19, по итогам второго квартала 2021 года.

За три месяца, которые закончились 30 июня, компания выручила 4,4 миллиарда долларов. За аналогичный период 2020-го этот показатель составлял всего 67 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в первом полугодии выручка взлетела до 6,3 миллиарда долларов с 75 миллионов.

Moderna также отчиталась о чистой прибыли за квартал в 2,8 миллиарда долларов против убытка в 117 миллионов за тот же прошлогодний период. По итогам полугодия компания показала чистую прибыль в четыре миллиарда по сравнению с убытком в 241 миллион за первую половину 2020-го.

Напомним, что Moderna является разработчиком двухкомпонентной вакцины от Covid-19, которая разрешена к применению в США и широко экспортируется по всему миру. Портфель заказов компании на вакцины от Covid-19 составляет на 2021 финансовый год порядка 20 миллиардов долларов и столько же на 2022-й.

Как сообщалось, американские компании-производители вакцин против коронавируса Pfizer и Moderna приняли решение увеличить стоимость своих препаратов на фоне увеличения спроса на них. Закупочная стоимость партии Pfizer для стран ЕС увеличена примерна на 26%, а Moderna - почти на 13%. В частности, цена Pfizer увеличилась с 15,5 евро до 19,5 евро, а Moderna - c 19 евро до 25,5 доллара (21,5 евро по текущему курсу)

Также мы сообщали, что в Киеве вакцина Moderna осталась только для первой дозы.