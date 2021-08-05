Китай заподозрили в самом значительном расширении ядерного арсенала за всю историю. Эксперты по ядерному оружию утверждают, что в республике строят более 200 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет, а это в 10 раз больше, чем их существует сейчас на китайской территории. Об этом сообщает Financial Times.

По данным экспертов по ядерному оружию Мэтта Корда и Ханса Кристенсена, площадку в 800 квадратных метров обнаружили на территории Синьцзяна. Эксперты считают, что такими темпами китайское ядерное вооружение вскоре превысит российский арсенал и составит не менее половины от всех американских межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в РФ на боевое дежурство будут поставлены межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон" и другое современное оружие.

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