Европейская комиссия подготовила отчет Европарламенту о механизме приостановке виз. В разделе об Украине Еврокомиссия потребовала от Киева запретить гражданам иметь более одного действующего паспорта, а также разработать антикоррупционное законодательство.

Документ опубликован на сайте европейского органа.

В начале раздела об Украине дается обзор ситуации с зарубежными поездками.

Так, в отчете говорится, что наша страна реализует стратегию управления границами на 2019-2025 годы, но выполнила ограниченное количество задач. Кроме того, Польша выявляет украинских граждан, имеющих более одного законно выданного паспорта, иногда с измененными личными данными, что позволяет оставаться в ЕС больше 90 дозволенных дней в любой 180-дневный период.

Еврокомиссия также упомянула, что Украина выдает биометрические паспорта с 2015 года. а последние небиометрические паспорта были выданы в 2016 году, и полное прекращение их действия планируется на 2026 год.

Орган сделал вывод, что визовая политика Украины не полностью соответствует нормам для третьих стран, гражданам которых нужна виза для краткосрочного пребывания в ЕС.

Отдельная глава отчета в разделе об Украине посвящена борьбе властей с коррупцией.

В Еврокомиссии заключили, что несмотря на все усилия, прогресс в области борьбы с коррупцией недостаточен, особенно в том, что касается коррупции высокопоставленных лиц, которая редко эффективно расследуется и преследуется в судебном порядке.

"В целом Украина продолжает выполнять критерии либерализации визового режима. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных ходатайств о предоставлении убежища, а также в областях борьбы с коррупцией, отмыванием денег и предотвращения и борьбы с организованной преступностью", - сказано в документа.

В связи с этим Комиссия разработала следующие рекомендации для Украины:

Продолжать усилия по сокращению количества граждан Украины, которые пребывают в государствах - членах ЕС и подают необоснованные ходатайства о предоставлении убежища.

Исключить возможность для граждан Украины иметь более одного действующего паспорта одновременно; прекратить выдачу таких "дополнительных" паспортов и отменить действие тех, которые были выданы.

Повысить эффективности антикоррупционных институтов и правоохранительных органов, сосредоточив основные усилия в сфере противодействия коррупции в высших сферах власти.

Принять необходимое законодательство о НАБУ, которое сняло бы юридическую неопределенность его статуса.

Провести прозрачный и основанный на заслугах отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая достоверную проверку добросовестности.

Создать условия для НАБУ и других уполномоченных органов для автономного прослушивания телефонных разговоров.

Повысить эффективность борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег в том числе путем приведения национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ранее "Страна" рассказывала, как сейчас в условиях пандемии пускают в ЕС из стран "белого" ковид-списка, куда внесли Украину.

Мы также сообщали, что весной украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге на шесть ступеней.