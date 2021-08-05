Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" рассказал о своем отношении к людям, которые получили российский паспорт в Крыму и на Донбассе. Он считает, что их нельзя огульно осуждать.

Заводя речь о паспортах, Зеленский призвал "очень здраво, с мудростью и мозгами, если они есть у людей, которые к чему-то радикальному призывают, оценивать ситуацию, в которой может быть человек". По его словам, люди могут быть в ситуации безысходности.

"Большое уважение тем, кто смог остаться с украинским паспортом. Мы вам очень благодарны, вы молодцы. Но люди разные, ситуации разные. Может, женщина выхаживает свою лежачую мать, а ее не пропускают сюда, и поэтому она использует русский паспорт или другой документ. Или человека не берут на работу. Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие. Мы должны понимать, что ситуации могут быть разные, и людей нельзя делить по паспорту", - сказал президент.

Он добавил, что в жизни приходится делать вынужденные поступки, и не пройдя через такие испытания нельзя до конца правильно и адекватно их оценить.

Зеленский полагает: главное, что у человека в душе, "главное, куда ты украинский (паспорт - Ред.) спрятал".

"Понятно, опасно, понимаю... Мы так просто от людей не откажемся. В смысле паспортизации говорить о людях сложно, однозначно оценивать нельзя", - резюмировал Зеленский.

Между тем в том же интервью президент призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать с территории Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что российские паспорта на Донбассе по упрощенной процедуре получили уже полмиллиона человек.