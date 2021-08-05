Президент Владимир Зеленский дал 45-минутное интервью телеканалу "Дом". В нем он утверждает, что от него зависит крайне мало в установлении мира на Донбассе. А львиная доля успеха в этом процессе - 90%, как считает Зеленский, зависит от президента России Владимира Путина.

Зеленский уверяет, что очень хочет прекращения войны на Донбассе, длящейся уже семь лет.

"Но увы... Не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и абсолютно этого не скрываю (и президент Российской Федерации знает мое мнение), сегодня 90 процентов успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет", - сказал Зеленский, имея в виду Путина.

Он говорит, что "люди на Донбассе должны это понимать".

Напомним, в апреле Зеленский опубликовал видеообращение, в котором фактически обвинил Россию в отсутствии мира на Донбассе и тоже заявлял, что Украина не хочет войны.

Ранее "Страна" разбирала призыв Зеленского из нового интервью к жителям неподконтрольных территорий Донбасса уезжать в Россию.