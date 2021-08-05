Главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну, которому вчера вручили подозрение в получении миллиона гривен неправомерной выгоды и сразу же исключили из фракции "Слуга народа", уже сегодня избрали меру пресечения в виде залога в три миллиона гривен. Об этом этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, в начале 2021 года Артур Товмасян в сговоре со своим заместителем получил неправомерную выгоду в сумме 1,05 миллион гривен. В обмен на деньги чиновник обещал не увольнять с должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

Миллион гривен чиновник получил четырьмя траншами в течение первого полугодия 2021 года. Правоохранители утверждают, что посредником "сделки" был его адвокат.

Действия главы облсовета квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины ( Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Артуру Товмасяну грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Артура Товмасяна связывают с экс-министром МВД Арсеном Аваковым. Вечером 22 июля сотрудники НАБУ провели обыски в рабочих кабинетах председателя областного совета Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша.

А 4 августа НАБУ вручило главе облсовета подозрение в получении одного миллиона гривен неправомерной выгоды, которую он потребовал у руководителя коммунального предприятия за то, чтобы оставить его в этой должности.

Ранее "Страна" писала о том, что после отставки Авакова Кабмин уволил с должности замминистра МВД Антона Геращенко. Также готовится отставка руководителей Нацполиции в Киеве, в Одесской и Харьковской областях.