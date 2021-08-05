Анонимный военный источник опроверг распространенную датскими СМИ информацию о том, что российская атомная субмарина "Орел" потеряла ход в проливах Балтийского моря.

Источник заверил агентство РИА Новости, что сообщение датчан не соответствует действительности.

Собеседник журналистов сказал, что подводная лодка прошла проливы в штатном режиме, причем с нею также шли другие боевые корабли Северного флота РФ.



Источник добавил, что сейчас АПЛ "Орел" выполняет поставленные перед нею задачи. В чем суть этих задач, он не уточнил.

"Орел"- ракетоносный крейсер того же проекта 949А "Антей", к которому относился погибший летом 2000 года "Курск". Водоизмещение субмарины - 24 тысячи тонн, длина 154 метра, ширина более 18 метров. Она может развивать подводную скорость до 32 узлов и плавать на глубине до 600 метров.



Основное предназначение подлодок проекта 949А "Антей" - уничтожение авианосцев врага. На вооружении у них стоят крылатые ракеты П-700 "Гранит".

В мае "Страна" рассказывала, как американская подлодка засекла неизвестные плавающие объекты, двигавшиеся с большой скоростью.

Мы также сообщали, что в апреле в Индонезии перестала выходить на связь подлодка с 53 членами экипажа на борту.