Православная россиянка по имени Ксения Овчинникова обратилась в суд с иском против сети ресторанов McDonald’s. Женщина считает, что сеть нарушила ее права как потребителя, разместив в Великий пост рекламу чизбургера и тем самым искусив ее съесть мяса.

Фото иска опубликовал 5 августа Телеграм-канал Baza.

Из снимка понятно, что иск поступил в Замоскворецкий суд Москвы.

В документе женщина описала обстоятельства искушения, которое произошло в Омске еще в 2019 году. Тогда ресторан разместил возле одного из своих заведений большой рекламный баннер, на котором предлагалось полакомиться чизбургером или чикен-макнаггетсом, продававшимся по акционной цене (39 рублей, или 14 гривен). А в то время как раз был Великий пост - самый важный и длительный в православной церкви.

На тот момент Ксения соблюдала все посты в течение 16 лет и выдержала месяц Великого поста. Однако увидев рекламу, она не устояла, посетила McDonald’s и съела чизбургер с говядиной. Причем чек об оплате покупки она приложила к исковому заявлению.

Ксения усмотрела в действиях ресторана нарушение закона о защите прав потребителей и попросила суд обязать ресторан возместить ей моральный ущерб суммой в размере 1000 рублей (около 370 гривен).

С американской сетью быстрого питания судятся по разным поводом довольно часто. Так, пять лет назад McDonald's выиграл суд о товарном знаке MACCOFFEE у сингапурской фирмы Future Enterprises.

А спустя три года фастфуды McDonald's потеряли право на использование товарного знака Big Mac в Европе.