Бизнесмен, бывший народный депутат и лидер партии 5.10. Геннадий Балашов явился на допрос в полицию в костюме персонажа комиксов Бэтмена.

Об этом он сам написал 5 августа в своем Фейсбуке.

Своим образом супергероя, который в комиксах борется со злом у коррупцией, Балашов, видимо, хотел выставить себя таким же врагом нечистых на руку представителей власти.

"Сегодня на допросе Бэтмен наблюдает за коррупционными действиями Кавуна (фамилия следователя - Ред.). Печерская полиция, требуется чистка от фальсификаторов", - сказано в посте бизнесмена.

Затем он добавил, что получил три повестки на следующую неделю и расширенное подозрение. А также что стране "угрожают червяки из девяностых и полицейская мафия".

"Двигаем либертарианство и перестаём их бояться, Бэтмен с нами" - резюмировал экс-нардеп.

Фейсбук-паблик "Киев оперативный" опубликовал видео, на котором киевская версия Бэтмена с матами передает привет следователю.

"Ах ты блин, пи@дюк… 23 года пи@арасу… И идешь на@уй…" - говорит в нем либертарианец.

Между тем Телеграм-канал "Политика Страны" написал, что против Балашова полиция активизировала дело о незаконной застройке исторического центра Киева. Предприниматель, о котором в последнее время мало слышно, решил использовать этот как повод напомнить о себе.

Месяц назад стало известно, что Балашову готовят подозрение за постройку дома в охранной зоне Софии Киевской.

Спустя несколько дней бизнесмену попытались его вручить, но тот внезапно уехал.