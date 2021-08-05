В Киеве с начала пандемии (за последние полтора года) цены на первичном рынке жилья взлетели в среднем на 22%, в Днепре - на 19%, в Одессе - на 13%. Но все же лидером здесь является Харьков, где стоимость квартир на первичке стала дороже на 31,5%, а менее всего подорожала недвижимость во Львове, где квартиры в новостройках добавили в цене лишь 9%. Об этом сообщает аналитическая службы "OLX Недвижимость".

По данным аналитиков, в целом рост цен на недвижимость в Украине с начала 2020 года по июль-2021 составил 16%, а на объекты на этапе строительства - 19%.

По состоянию на июль-2021 средние цены на вторичные квартиры выглядят так:

Киев

1-комнатная - $41 тысяча

2-комнатная - $59 тысяч

3-комнатная - $83,3 тысячи

Днепр

1-комнатная - $29 тысяч

2-комнатная - $38 тысяч

3-комнатная - $48 тысяч

Одесса

1-комнатная - $26 тысяч

2-комнатная - $36 тысяч

3-комнатная - $45 тысяч

Харьков

1-комнатная - $24 тысяч

2-комнатная - $35 тысяч

3-комнатная - $41 тысяч

Львов

1-комнатная - $32 тысяч

2-комнатная - $44,7 тысяч

3-комнатная - $52 тысяч

Аналитики считают, что цены на новостройки растут и в летний сезон: в Киеве нынешним летом на 6,5%, в Харькове - на 9,3%, во Львове и Одессе - на 2,5%.

На вторичном рынке жилья в Киеве цены поднялись на 19%, в Днепре - на 30%, в Одессе - на 3,6%, Харькове - на 21%, во Львове - на 8%.

Также отмечается рост стоимости квартир на этапе строительства. В Киеве средняя цены выросла на 32%, в Днепре - на 13%, в Одессе - на 18%, во Львове - на 9%. А в Харькове такое жилье стало дешевле в среднем на 17%.

В OLX прогнозируют рост цен на недвижимость в среднем на 2-7% осенью, когда рынок недвижимости становится более активным. Но на объектах, которые только строятся, этот процент может быть выше.

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