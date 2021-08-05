В водоеме на Арабатской стрелке, который образовался на месте, где раньше шла добыча песка, обнаружили крокодила. Животное удалось вытащить из воды, но оно оказалось мертвым.

Об этом заместитель начальника отдела коммуникации ГУ ЧП в Херсонской области Виталий Байдаров рассказал "Укринформу".

О том, что в водоеме на месте бывшего песчаного карьера завелся крокодил, рассказали отдыхающие. По словам свидетелей, в момент, когда они его увидели, крокодил был жив и поедал утку.

На место происшествия выехали правоохранительные органы, территорию охраняли шесть полицейских. Сотрудникам аварийно-спасательной службы удалось с помощью сеток выловить крокодила и он оказался мертвым. Причину смерти определят ветеринары.

Напомним, в июне в Ялте затопило крокодиляриум и рептилиям удалось вырваться на волю. На свободу выплыли около семидесяти рептилий.

Также "Страна" сообщала, что в курортной Кирилловке на берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила. Труп животного нашли на пляже.

Ранее мы писали, что в Чехии полиция сутки искала крокодила, который сбежал от заводчика. Рептилия спряталась в подвале дома.