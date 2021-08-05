В Украине рассекретят материалы уголовного производства об Илловайском котле, в котором погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 взяты в плен и 158 пропало без вести. Об этом сегодня заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время встречи прокуроров с родственниками погибших, пленных и пропавших без вести.

О встрече сообщается на сайте ведомства.

"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайская. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и других органов для принятия соответствующих решений", - заявила Венедиктова.

По ее словам, вскоре материалы уголовного дела можно будет изучить на сайте Офиса генпрокурора, где их опубликуют в специальном разделе, который сейчас создается.

Встреча генпрокурора с родными погибших, пленных и пропавших без вести прошла накануне седьмой годовщины Иловайской трагедии.

Генпрокурор напомнила, что расследование Иловайских событий ведется по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка возможной халатности со стороны руководителей антитеррористической операцией.

В рамках уголовного дела допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, исследованы более 1600 боевых документов. Материалы уголовного дела составляют более 300 томов, более 70 из них - с грифом ограниченного доступа.

Заявление Венедиктовой прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Теоретически это может быть ударом по тогдашнему военному и политическому руководству Украины. А также по отдельным участникам тех событий (например, по командующему войсками в том секторе Хомчаку или командиру "Азова" Билецкому, который увёл своё подразделение из под Иловайска накануне наступления противника). Но, в основном, пиар ударом. Потому что раз эти документы до сих пор так и не стали основанием для возбуждения конкретных уголовных дел, то вряд ли что-то изменится из-за их обнародования. Но шума, вероятно, будет много", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. Российские военные накрыли огнем коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. ВСУ понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 взяты в плен и 158 пропало без вести. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек. Кроме того, силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн грн.

Ранее "Страна" реконструировала трагические события под Иловайском.

Также мы сообщали, что Зеленский призвал расследовать уголовное дело о причинах Иловайской трагедии.