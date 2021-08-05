Украинской рок-группе Green Grey, которой запретили выступать на "Олимпийском" в День независимости из-за критики языкового закона, начали отказывать и в частных концертах.

"Грины" заявили, что их пытаются стереть из истории украинской музыки. И собрались дать независимые от общегородской программы концерты 23 и 24 августа. Музыканты должны были выступить на крыше ЦУМа.

Однако арендаторы - "Світло концерт" - в последний момент им отказали. Как было сказано почти прямым текстом - за критику мовного закона.

Разбирались, как развивался скандал с отменой выступлений популярной группы 90-х.

Срыв крыши ЦУМа

Вчера рокеры объявили, что дадут свой сольный концерт 24 августа в "самом сердце" столицы - на крыше ЦУМа. Здесь они собирались презентовать свой новый альбом под названием "Спичка".

Об этом группа сообщила на своих официальных страницах в соцсетях.

"Друзья! Увидимся на День Независимости Украины , в самом сердце Киева, на крыше ЦУМ! Мы презентуем наш новый альбом и поиграем хиты разных лет вспомним, как это было!" - говорится в сообщении.

Билеты на концерт стоили от 650 гривен.

В комментарии "Стране" Дизель пояснил, почему выбрал для сольного концерта именно дату 30-летия Независимости.

"Мы любим День Независимости, мы любим Украину. Теперь мы никак не пересекаемся с праздничным концертом (в последней концепции): у них про культуру, у нас про рок-музыку", - заявил Дизель.

Также рок-музыканты сказали, что решили не откладывать выпуск нового альбома, который записывали во время пандемии. А на своем концерте сыграют как новый альбом, так и старые хиты.

Однако сегодня, 5 августа, стало известно, что и альтернативный концерт группы был отменен организаторами по политическим мотивам.

Об этом сообщили в культурном агентстве Svitlo Concert в Facebook.

"Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. Мы, Svitlo Concert, об искусстве и культуре. Мы обожаем нашу Украину, и этим все сказано", - говорится в сообщении.

Неизвестно, после чьих "комментариев" организаторы концерта решили отказать "гринам" - националистов или, к примеру, Офиса президента. Но факт, что отказ произошел после критики закона об украинизации, говорит о том, что имеет место цензура.

Под этим постом "СвитлоКонцерта" одни комментаторы начали благодарить за "санкции" против "Грин Грей". А другие раскритиковали решение и назвали его позорным.

"Не пустить музыкантов выступать это точно про культуру? Или про цензуру и политику?". "Ни на один концерт ваш — ни ногой больше". "Свитло, вы выбрали неправильную стратегию … вы поддерживаете разделение и ущемление прав. Тут нет ничего общего с любовью к Украине", - пишут комментаторы.

Лидер группы Green Grey Андрей Яценко прокомментировал "Стране" отмену своего концерта на крыше ЦУМа. "Мы в шоке! Уже планировали дополнительный концерт 23-го августа. Нам уже нельзя выступить перед своими поклонниками, которые заплатили за это деньги", - возмущен лидер Green Grey.

Как Green Grey вычеркнули из "концепции" Дня независимости

Скандал с "Гринами" начался после того, как их вычеркнули из программы празднования Дня независимости.

Недавно фронтмен группы Андрей Яценко (Дизель) у себя в Facebook рассказал, как изначально их коллектив пригласили выступить на концерте в честь 30-летия независимости Украины на стадионе "Олимпийском", а потом цинично отстранили от главного концерта года, сославшись на "изменение концепции".

Предложение группе поступило изначально из Офиса президента. Их приглашали как одну из 30 легендарных украинских групп с легендарными песнями.

Музыканты начали подготовку, но позже выяснилось, что концерт будет исключительно с украиноязычными артистами, поэтому Green Grey "не вписывается в концепцию".

Музыкантам было обидно услышать такое. "За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них две МТV music awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "полiтичною доцiльністю" нас пытаются стереть из истории Украины", - сообщил Diezel.

Второй солист группы, Мурик (настоящее имя Дмитрий Муравицкий), тоже высказался на счет языкового закона и выразил свое отношение к нему неприличными жестами.

"Поздравляю, свершилось! Мовный закон. Мой ответ мовному закону: чимчикуй за мавчиками", - сказал Мурик и показал средний палец.

При этом выражение "Чимчикуй за мавчиками" употребляется в рекламной компании одной из торговых сетей Украины, поэтому звучит как слоган и фактически не выражает негативного контекста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MURIK GREEN GREY (@murik_greengrey)

"Со сцены будет звучать куль-ту-ра". Как менялись причины отказа

Интерпретации отказа группе Грин Грей менялись по несколько раз.

В Офисе президента основной причиной отказа назвали критику закона о тотальной украинизации Муриком. В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнял, что решение принял не Офис президента.

Лидер Green Grey позже заявлял, что топовые украинские артисты шантажировали Офис президента тем, что не будут выступать на одной сцене с русскоязычными артистами.

А источники "Страны" среди организаторов объяснили, что Гhин Грей - не единственная группа, которую изначально позвали на концерт, а потом отказали в участии. И главной причиной стал их рокерский репертуар, который не вписывался в формат праздника.

Это якобы коснулось также Ивана Дорна. Бумбокса, The Hardkiss, Кати Бужинской, Эль Кравчука и многих других артистов. Мол артистов из концерта не исключали. Их предварительно "забронировали" (забили даты для возможного выступления), но потом режиссерская концепция поменялась, и ряду исполнителей не оказалось в ней места.

То есть причиной оказался не русскоязычный репертуар, а рокерский, который бы контрастировал с общей концепцией концерта.

"Посмотрите, какой лайнап. Как вы себе представляете их на концерте? Имеется в виду не содержание, а форма. Это рокерский стиль, да - ну, пусть они в рок-концертах участвуют, а на Дне независимости со сцены будет звучать куль-ту-ра", – объясняет источник "Страны".

Но, судя по истории с крышей, давление властей и "активистов" против "Грин Грей" идет очень сильное. И теперь частные компании боятся иметь с ними дело. Поэтому и в объяснения про "не тот формат" ко Дню независимости верится тоже с трудом.