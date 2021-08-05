Два популярных среди туристов острова Греции будут принимать отдыхающих в условиях комендантского часа. Такое решение местные власти приняли после рекомендации комитета экспертов по инфекционным заболеваниям для того, чтобы сдержать распространение Covid-19. Ограничения начнут действовать уже с пятницы, 6 августа и продлятся до 13 августа.

Об этом сообщает Reuters.

По сравнению с предыдущей неделей эпидемиологическая ситуация ухудшилась на 69% на острове Закинф (запад Греции) и на острове Крит в городе Ханья - на 54%.

"Ограничения включают комендантский час в ночное время и полный 24-часовой запрет музыки во всех развлекательных заведениях",- говорится в сообщении.

Греция сообщила о 2856 случаях заражения Covid-19 в среду и о 16 смертельных исходах этого заболевания. Всего с начала пандемии в Греции коронавирус выявили у 503 885 людей для 13 013 заболевших он стал смертельным.

Ранее "Страна" писала о том, что туристические регионы Испании обратились к правительству с просьбой вернуть комендантский час.

Также мы сообщали, что в Черногории при посещении ресторанов и мероприятий требуют ковид-сертификаты, правило касается туристов.