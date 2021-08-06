На этой неделе Кабмин одобрил законопроект о переходном периоде для Донбасса, который разрабатывали с прошлого года. Следующий шаг - внесение его на рассмотрение в Верховную Раду.

В законопроекте прописан алгоритм действий украинских властей на неподконтрольных территориях сейчас, во время конфликта, и потом - если эти земли вернутся под контроль Украины.

Законопроект МинТОТ представил еще в январе. На тот момент в нем было более 70 страниц. В обновленной редакции, которую утвердил Кабмин, документ "похудел" почти вдвое.

Некоторые нормы в нем облегчили - например, убрали двухлетний запрет на участие в выборах. Но в целом законопроект остался во многом противоречащим Минским соглашениям. И если его примут в такой форме, то это еще больше застопорит переговорный процесс. А значит и сделает почти невозможной реинтеграцию.

Впрочем, после недавних призывов Зеленского к жителям Донбасса, , которые "любят Россию" уезжать в РФ, становится все более очевидным, что реинеграция неподконтрольных районов украинским властям и не нужна вовсе. По крайней мере с нынешним населением на этих территориях.

Проанализировали, о чем говорится в документе.

Кого признают членами "оккупационной администрации" и чем это грозит

В 1-й статье законопроекта прописан термин "оккупационные службы Российской Федерации". К ним отнесли российские государственные органы и структуры, функционально ответственные за управления временно оккупированными территориями.

А также органы власти "ЛДНР". В том числе судебные органы и организации, предоставляющие админуслуги.

"Органы, организации, предприятия и учреждения, включая судебные органы и другие субъекты, которые узурпировали выполнения функций субъектов властных полномочий, выполнение делегированных полномочий или предоставления административных услуг" - говорится в тексте закона.

Проще говоря, все чиновники и служащие, от низкого до высокого звена. А также местные правоохранители. Но в остальном формулировка размытая и по сути позволяет признать "оккупантами" очень широкий круг лиц.

Переходная юстиция. Кому грозит уголовная ответственность

В Кабмине предложили вести элементы переходной юстиции.

В статье 10-й говорится, что люди, которые не совершили правонарушений на неподконтрольных территориях, никакой ответственности не несут.

А вот те, кто "совершил преступления", находясь в рядах сил "ДНР" и "ЛНР", том числе иностранцы и лица без гражданства, не освобождаются от ответственности и не имеют права на амнистию.

"Лицо, которое, находясь в составе оккупационных сил или оккупационных администраций Российской Федерации, совершило уголовное преступление в связи с временной оккупацией, не может быть освобождено от уголовной ответственности (кроме случаев, предусмотренных Уголовным кодексом Украины) и в отношении него не может быть применена амнистия".

То есть, с учетом приведенного выше определения того, кто входит (по мнению авторов законопроекта) в состав "оккупационных администраций" под уголовные дела могут попасть очень большое число людей имеющих отношение к любым органам управления "республик".

Далее перечисляется, за что предусмотрена ответственность без амнистии.

Это преступления, попадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда, военные преступления и преступления против человечества, пытки. Преступления, повлекшие смерть или причинение тяжких телесных повреждений. Особо тяжкие преступления против свободы, чести и достоинства личности.

То есть, довольно широкий перечень.

Данная норма противоречит Минским соглашениям, которые требуют полной амнистии.

"Люстрация после деоккупации". Кого она коснется

В 11-й статье говорится о люстрации - запрете занимать определенные должности и участвовать в местных выборах. Это касается тех, кто был в рядах сил "ЛДНР", работал в местных администрациях.

"При этом не подлежат люстрации лица, которые, в составе оккупационных администраций обеспечивали жизнедеятельность временно оккупированных территорий и не причинили умышленно вреда жизни и здоровью граждан", - говорится в проекте.

К структурам жизнеобеспечения относятся медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, банки, коммунальщики, спасатели, перевозчики. То есть люстрация не коснется тех, кто работал в больницах, МЧС, в коммунальном хозяйстве. Но, получается, коснется системы образования.

Что в общем-то неудивительно - украинские власти имеют большой опыт в "зачистке" гуманитарной сферы и уделяет ей особое внимание.

Как будут проходить выборы

Статья 16-я описывает, как будут проходить выборы на ныне неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма.

Отметим, что в первой редакции законопроекта местные выборы можно было проводить лишь через два года после деоккупации. Теперь же это ограничение снимается.

Но вместо этого вводятся формулировки, которые позволяют де-факто затянуть процесс выборов. Теперь они проводятся только в случае возможности обеспечить их проведение по законам Украины.

В документе перечислены пять необходимых для этого условий:

"1) недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;

2) соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

3) свобода предвыборной агитации, равные возможности доступа к СМИ и восстановление украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ на деоккупированных территориях;

4) безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие официальных наблюдателей в избирательном процессе;

5) участие в наблюдении за выборами международных беспристрастных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств".

Характерно, что среди этих условий ничего не говорится о передаче Украине неподконтрольного участка границы. Хотя намек на это и читается в первом пункте, но прямо эта тема не упоминается. Что в теории открывает путь к проведению выборов до передачи границы - как и записано в "Минске-2" и "формуле Штайнмайера".

Хотя, судя по духу и тексту законопроекта, даже если выборы и состоятся до передачи границы, это принципиально ничего не поменяет, так как Киев будет сам устанавливать порядки, возбуждать уголовные дела и "рулить" другим образом "реинтегрированными" территориями (вне зависимости от исхода выборов).

Тем более, что в тексте законопроекта прописано, что решение о статусе "освобожденной территории" принимает главнокомандующий. То есть президент. Другими словами, только от Зеленского, согласно документу, будет зависеть получат ли эти районы особый статус (как это прописано в Минских соглашениях) или нет.

Но, повторимся, сам законопроект настолько противоречит Минским соглашениям, что после его вступления в силу само понятие "особого статуса" станет бессмысленным (как и проведение выборов). Все равно все решать будут в Киеве.

Запрещенная символика

Статья 20-я предусматривает запрет на изготовление, распространение, а также публичное использование "символики оккупационных сил и оккупационных администраций".

Запрет не распространяется на случаи использования символики

1) на документах, выданных на временно оккупированных территориях, и которые могут использоваться для обеспечения прав человека и гражданина;

2) в экспозициях музеев, тематических выставках, библиотечных фондах;

3) в произведениях искусства;

4) в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований;

5) в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и

учебного характера;

6) во время изложения или реконструкции исторических событий;

7) в частных коллекциях и частных архивных собраниях;

8) как объектов антикварной торговли.

То есть к декоммунизации добавится запрет и на новую символику - "ДНР" и "ЛНР".

Запрет на хождение рублей

Статья 22-я описывает монетарную политику. В течение всего переходного периода, Нацбанку дается право запретить хождение рубля в любое время.

"Национальный банк Украины может установить особый порядок ввоз на территорию Украины наличной валюты государства-оккупанта, обмена валюты государства-оккупанта на гривну, ограничить или запретить такой обмен в течение переходного периода".

Это может ударить по людям, живущим в Крыму и "ЛДНР" и пользующихся рублем. Приезжая в Украину, они могут столкнуться с тем, что не смогут поменять рубли в обменках. В этом случае им придется сначала покупать доллары у себя или в России, потом менять их на гривны уже в Украине, теряя на двойном обмене.

Восстановление почтовой связи

Статья 25-я посвящена "защите прав и свобод" гражданского населения, проживающего на неподконтрольных территориях. Среди основных направлений допускается "восстановление почтовой связи с временно оккупированными территориями".

Причем эта возможность закладывается в рамки конфликтного периода - то есть того, который происходит сейчас.

Норма выглядит сенсационной. Если, конечно, ее захотят выполнять или не вырежут во время обсуждения в Раде.

Как будут платить пенсии и пособия

Статья 26-я описывает механизм, как будут платить пенсии и пособия.

Главное - снимается привязка к статусу переселенца, но конкретные механизмы будет определять Кабмин. А он такую привязку вполне может и оставить.

"Выплата пенсий и других госвыплат, предоставление социальных услуг, страховых выплат, расходов за оказание медицинских услуг, выплат материального обеспечение по социальному страхованию гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, осуществляются в порядке, определенном Кабмином, и гарантируются независимо от места проживания и взятие или непостановку на учет как внутренне перемещенного лица".

Право военных на обыск, задержание и изъятие телефонов и транспорта

В статье 34-й описываются полномочия военных и всех, кто входит в Объединенные силы. Они получают право задерживать людей, обыскивать их, доставлять в полицию, применять оружие. Входить в дома без объяснения причин, изымать автомобили и мобильные телефоны, если это нужно для военных нужд.

"В зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, военнослужащие, работники правоохранительных органов и лица, привлеченные к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны уполномочены:

1) применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, совершившим правонарушения;



2) задерживать и доставлять лиц, указанных в пункте 1 в органы Нацполиции Украины;

3) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности;

4) осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, транспортных средств и вещей, грузов;

5) временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности;

6) входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащих гражданам на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства для выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны;

7) использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие гражданам (с их согласия).

Иностранные администрации на Донбассе

В статье 36-й говорится о международных администрациях на Донбассе.

"Для выполнения полномочий местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в случаях, установленных законом, в деоккупированных территориях во время постконфликтного периода могут быть образованы переходные государственные, международные переходные или военно-гражданские администрации".

При этом поясняется, что международные переходные администрации - это временные органы, которые могут быть образованы на деоккупированных территориях в соответствии с международными договорами. В их состав не могут входить граждане и представители России, а также представители других стран ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) - Казахстана, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана.

По сути заложена возможность вводить военные или полицейские контингенты других стран или организаций (но только не России и ее союзников).

Восстановление украинского языка как государственного

42-я статься прописывает восстановление функционирования украинского языка как государственного на неподконтрольных территориях.

Осуществляется оно "с учетом гарантий свободного развития, использования и защиты языков коренных народов и национальных меньшинств Украины". Других деталей нет. С одной стороны это как бы намек на то, что русский язык никто запрещать не будет. С другой стороны - аналогичная статья есть в Конституции Украины (и там даже упоминается отдельно русский язык).

Но это не мешает тотальной украинизации.

Въезд и выезд с Крыма и Донбасса

Законопроект фиксирует право въезжать и выезжать с неподконтрольных территорий без получения предварительных разрешений. Но с соблюдением мер, которые введет правительство.

Что будет с гражданством?

Не изменилась норма о том, что все, "принудительно или автоматически" получившие паспорт РФ, сохраняют гражданство Украины.

С одной стороны, можно всегда сказать, что тебя вынудили получить паспорт. С другой - если это потребуют доказать, то это не представится возможным.

То есть выходит, что власть допускает лишение украинского гражданства тех, кто сознательно обзавелся паспортом РФ. Правда, пока механизма такого лишения не существует.