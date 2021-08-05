В "Нацкорпусе" заявили, что обыски и задержаний членов харьковской ячейки организации - это начало "зачистки улицы", которую начал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в Telegram-канале заявил руководитель Центрального штаба "Нацкорпуса" и экс-командир "Азова" Максим Жорин.

По мнению Жорина, глава государства начал зачищать улицу, потому как ему ясно, что осенью начнутся массовые протесты. Также глава Центрального штаба "Нацкорпуса" заявил, что СБУ проводит обыски у экс-атошников, которые имеют "активную проукраинскую позицию, поскольку они первыми могут выйти на протесты".

Также Жорин заявил, что организация будет отстаивать интересы задержанных.

Напомним, СБУ 5 августа провела десятки обысков и семь задержаний членов харьковского "Нацкорпуса". Их заподозрили в том, что они вымогали деньги у сотрудников здравоохранительных учреждений и бизнесменов из сферы ритуальных услуг. Преступная группа действовала на протяжении 2018-2021 годов.

Организаторами ОПГ правоохранители считают одного из лидеров харьковского "Нацкорпуса" Сергея Величко ("Чилли-Вилли") и Артема Мошенского, в которого стреляли 30 июня на улице Родниковой.

Кроме того, "Страна" писала о том, кто после отставки Авакова будет контролировать националистов и полк "Азов".