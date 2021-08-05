Кабинет министров Украины, во время вчерашнего заседания, одобрил законопроект "Об основах государственной политики переходного периода".

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Проект закона разработан во исполнение Указа Президента Украины от 2 июня 2021, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". Согласно документу, правительство в течение двух месяцев должен подготовить законопроект о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия (юстиции) переходного периода. Следующий шаг - внесение законопроекту в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады", - сказано в сообщении.

Сообщается, что законопроект базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ - Копенгагенским стандартам и, в первую очередь, разработан исключительно опираясь на государственные интересы Украины.

Среди прочего, в документе принципиально предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.

Ранее "Страна" детально разбирала законопроект о "переходном периоде". Этот документ анонсировался уже давно. В нем украинские власти обещали выписать, что будет с местными жителями, если они - а точнее эти земли - вернутся в Украину. В законопроект прописана масса изменений - от пяти лет люстрации всех чиновников "республик" до тотальной двухлетней украинизации. Кроме того, подразумевается и ограничение избирательных прав граждан, отмена амнистии и многие другие дискриминационные вещи.

"Очевидно, что принятие документа станет фактическим выходом Украины из Минских соглашений и полной заморозкой переговоров на этой площадке. Что может ускорить процесс отдаления неподконтрольной части Донбасса от Украины и его фактическую интеграцию с Россией", - делает вывод "Страна".

Напомним, Кабмин ужесточил режим в граничащих с Донбассом и Крымом регионах.

Также мы писали, что Украина утвердила новую энергетическую стратегию, предусматривающую уход от РФ.