В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на слова Владимира Зеленского о том, что жители неподконтрольного Донбасса, которые любят Россию, должны уехать в РФ. По мнению официального представителя российского ведомства Марии Захаровой, это высказывание свидетельствует о неуважении к правам человека.

Об этом Захарова написала в Telegram-канале.

Представитель российского министерства заявила, что украинские власти, избирая путь евроинтеграции и сближения с НАТО, не учли мнения всех граждан. Захарова сказала, что, по ее мнению, все украинцы сами могут определять подходящий для них вектор развития страны.

Кроме того, Мария Захарова заявила, что если президент Украины Владимир Зеленский предлагает выехать из страны украинцам, которые "чувствуют себя русскими", то с его стороны честным было бы сделать такое же предложение тем, "кто рвется в Евросоюз и НАТО".

Напомним, "Страна" анализировала, зачем Зеленский призвал жителей "ЛДНР" уезжать в Россию.

Кроме того, мы писали о том, что Зеленский также заявил, что Крым никогда не станет русским.