Мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру. Инцидент произошел в четверг, 5 августа, во время сессии горсовета, когда между градоначальником и парламентарием возникла словесная перепалка.

Нардеп Качура пришел на сессию горсовета с вопросами к мэру Конотопа. В частности, он начал интересоваться почему в городе закрываются предприятия. Также "слуга народа" принес с собой бутылку мутной воды и сообщил, что набрал ее из-под крана в Конотопе.

Градоначальник в ответ на это заявил, что народные избранники не спешат выделять городу средства в том числе и на водопровод. После этого он схватил бутылку воды, сообщил, что "депутат перегрелся", предложил ему "отрезвиться конотопской водичкой" и начал расплескивать содержимое бутылки на парламентария. Между оппонентами едва не завязалась рукопашная, но их разняли.

Депутат партии "Слуга народа" Александр Качура прокомментировал "Стране" случившееся.

"Ко мне обращаются очень много граждан из моего родного города по поводу того, что у них есть много претензий к работе местной власти. Я их выслушал и сообщил, что готов оказать конструктивную поддержку. Набрал воду из под крана, которая течет также и у моих родителей и поставил ее на стол президиума. Сказал, мол, давайте отправим воду на экспертизу, так как нужно понять, что происходит. После этого мэр начал выхватывать эту воду, пытался меня облить и облил сам себя. Это шокировало местных депутатов, подбежали два охранника мэра и начали меня толкать", - заявил Качура.

По его словам, полиция уже возбудила уголовное производство против мэра Конотопа Артема Семенихина.

"Полиция взяла приемную под охрану, чтобы не было провокаций, так как пришло очень много людей на прием", - добавил Качура.

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