У российской атомной подводной субмарины "Орел" недалеко от датского острова Сейерё возникли проблемы с двигателем, в результате чего она стала в воде и временно потеряла ход. Отметим, что, согласно международным соглашениям, проходить через датские воды подлодки других стран должны проходить без остановки, при этом оставаясь на виду.

Об этом сообщили моряки третьей эскадры Военно-морских сил Дании.

Моряки датского военного корабля "Диана", который занимался патрулированием и сопровождал "Орел", буксир и ракетный эсминец, когда они возвращались с военно-морского парада, рассказали об этом инциденте.

Они назвали ситуацию с подлодкой драматичной. По их данным, субмарину со скоростью 2,77 км в час начало сносить в сторону острова, в то время, когда от суши ее отделяло около двух морских миль.

Моряки внимательно следили за ситуацией на подводной лодке. Они рассказали, что поговорили с экипажем другого эсминца, который связался в итоге с экипажем "Орла" и предложили свою помощь, "от которой они вежливо, но неудивительно, отказались". А через некоторое время морякам РФ удалось устранить проблему, и "Орел" снова был в строю.

При этом официально ни в Дании ни в России об этой ситуации не рассказывали.

Ранее мы сообщали, что в Индонезии пропала подлодка, на которой находились более 50 моряков. Все они погибли.

"Страна" рассказывала, что в состав флота РФ приняли подлодку, названную именем князя Владимира.

Также мы сообщали, что в Соединенных Штатах оценили новую российскую подлодку, которая скоро войдет в строй.