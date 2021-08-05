Вертолет Национальной полиции доставил из Ровенской области в Киев шестимесячного мальчика с сепсисом и двусторонней бактериальной деструкцией легких. Маленького пациента будут лечить в Охматдете специалисты по респираторной поддержки и лечения иммунодефицитов. В Минздраве напомнили о том, что в Украине уже работает проект аэромедицинской эвакуации.

"Приоритет в помощи оказывают больным с острой задержкой кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы и нарушениями мозгового кровообращения, тяжелыми травматическими повреждениями", - объясняют в Минздраве.

Проект является экспериментальным и предусматривает перевозку сложных пациентов из 14 областных центров Украины. К транспортировке больных привлекут не только силы Национальной полиции Украины, но и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее "Страна" писала о том, что раненого под Житомиром 9-летнего мальчика на вертолете перевезли в больницу Киева.

Также мы сообщали, что украинские спасатели получили шестой французский вертолет Airbus.