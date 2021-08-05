На родину вернулась украинская бронзовая призерка Олимпиады по вольной борьбе Алла Черкасова. Целых 13 лет Украина не получала медалей на Олимпийских играх в этом виде спорта. В "Борисполе" Черкасову встречали муж и семилетний сын.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Алла Черкасова, которая помимо бронзовой медали на Олимпиаде имеет титул чемпионки мира и Европы по вольной борьбе, прибыла в аэропорт "Борисполь" рейсом из Токио с пересадкой в Дохе в 13:58.

Свою бронзовую медаль 32-летняя Черкасова посвятила сыну, который тоже занимается борьбой. Она рассказала, что шла к этой цели в течение десяти лет.

В аэропорту чемпионку встречают муж и сын. Мельник Алексей, тренер и муж Аллы Черкасовой, рассказал, что семилетний сын Игорь для Аллы - главный мотиватор.

"Именно после рождения сына Алла стала показывать более серьезные результаты на соревнованиях. Игорь всегда просит у мамы: привези мне медаль. И она привозит", - заявил Алексей Мельник.

По его словам, после Олимпиады Алла планирует отдохнуть. Супруг не исключает, что чемпионка посвятит время материнству.

"Теперь пора в декрет. Хотим еще девочку", - заявил муж Аллы Черкасовой.

Семилетний сын спортсменки бросился на шею маме-чемпионке, как только увидел ее. Алла Черкасова сразу сняла с шеи свою бронзовую медаль и отдала ему.

Напомним, "Страна" публикует данные о всех медалях Олимпиады-2020 по видам спорта и странам.

Также мы писали о том, как украинцы выступили на Олимпиаде в среду, 4 августа.