Пограничники Литвы планируют построить на границе с Беларусью забор из металлической сетки, которую Украина передаст стране в виде гуманитарной помощи, за два года. Стоимость такого проекта оценивают в 150 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу Литвы сообщает LRT.

Как ранее мы рассказывали, колючей проволоки Литва захотела отгородиться от Беларуси в связи с обострившейся ситуацией из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Пограничники рассказали, что сетчатый четырехметровый забор из колючей проволоки будет длиной 508 километров (в то время как протяженность границы с Беларусью - 670 километров), а бюджет такого проекта может составить 152 млн евро.

Постройка будет установлена не по всему периметру границы, из-за того, что там есть ландшафты или водоемы, которые мешают установить забор.

"Максимально быстрое строительство зависит от нескольких вещей: процедур, хорошего управления и, конечно, того, что не контролируется государством, например, от способности концентрировать сырье", - рассказали в Госпогранслужбе Литвы.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис заявил, что уже на следующей неделе во время внеочередного заседания Сейма оппозиция готова обсудить поправки в закон, которые позволят ускорить строительство забора.

Напомним, пограничники Литвы ранее заявили, что всего за один день были задержаны на границе 70 мигрантов. По данным на 21 июля, с начала года на белорусско-литовской границе задержали 2228 нелегальных мигрантов.

Из-за увеличения числа нелегалов Литва предложила ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью, что сделало бы ее пересечение невозможным.

После этого в Литва решила строить забор от мигрантов на границе с Беларусью на кредитные средства.