Пресс-секретарь Александра Януковича, сына экс-президента страны Виктора Януковича, сообщил, что генпрокурор Венедиктова нарушила закон, уклонившись от рассмотрения жалобы Александра. Защита Януковича рассматривает это как затягивание судебного процесса, и намерена доказать в суде противоправным факт бездеятельности генерального прокурора.

Об этом пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир сообщил в Facebook

Кирасир напомнил, что 26 июля 2021 году в Офис Генерального прокурора была направлена публичная жалоба от имени Александра Януковича о 7-летнем бездействии прокуроров в уголовном деле в отношении него.

Речь идет о производстве, в котором Александр Янукович якобы в сговоре с руководством ЧАО "Артемовск Вайнери", организовал схему по уклонению от уплаты налогов компанией на сумму около 40 млн грн.

Далее Кирасир перечислил аргументы, которые приводились в жалобе и указывающие на то, что уголовное дело сфабриковано:

Отсутствует само событие преступления - налоговыми органами не установлен факт уклонения от уплаты налогов, акты проверок не составлялись, требований о доначислении налогов и наложении каких-либо штрафов не выдвигалось; Александр Янукович не знаком с руководством компании, никогда их не видел и не общался с ними. Это известно прокурорам и поэтому семь лет они умышленно уклоняются от допроса руководства ЧАО «Артемовск Вайнери»; Прокуроры умышленно не инициируют проведения судебной экспертизы, которая бы формально закрепила отсутствие события преступления и безоговорочно привела бы к закрытию дела, всячески препятствуют защите в ее проведении; Прокурорами уже давно нарушены процессуальные сроки расследования, умышленно не рассматриваются многочисленные ходатайства адвокатов. Прокуроры избегают допроса самого Александра Януковича несмотря на его многочисленные заявления с просьбой об этом. За семь лет прокуроры не предприняли ни единой попытки связаться с ним и/или направить соответствующий международный запрос в РФ.

В том, что дело не движется на протяжении семи лет он видит нарушение права Януковича на защиту и доступ к правосудию.

"В Офисе Генпрокурора осознают, что объективное судебное рассмотрение дела приведет к его закрытию и позору для прокуроров. В том числе и в Европе, так как указанное дело в 2014 году было наспех сфабриковано лишь с целью создания хоть какого-то повода для наложения санкций Советом ЕС", - пишет Кирасир.

Янукович в жалобе требовал от Венедиктовой лично рассмотреть все затронутые в ней нарушения и ожидал официального ответа.

Согласно ст. 308 ч.2 КПК Украины рассмотрение жалобы должно осуществляться руководителем Офиса Генпрокурора в течении 3 дней. В этот же срок о результатах рассмотрения уведомляется сторона защиты.

"Однако видимо осознавая бесперспективность уголовного преследования Александра Януковича и отсутствие каких-либо аргументов в свою пользу, Венедиктова нарушила закон и уклонилась от рассмотрения жалобы. Таким образом Генпрокурор продемонстрировала ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей, создала основания для сомнений в ее объективности и беспрестанности.

Защита Александра Януковича намерена в судебном порядке признать такую бездеятельность Генпрокурора противоправной и доказать умысел прокуроров в непринятии процессуального решения и сознательном затягивании расследования. Также жалобу о совершении дисциплинарного проступка Генпрокурором адвокаты направили в кадровую комиссию Офиса Генерального прокурора", - пишет пресс-секретарь Александра Януковича.





Напомним, ранее в этом году Суд Европейского союза принял решение об аннуляции акта Совета ЕС от 2019 года о продлении заморозки активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Суд решил, что Совет ЕС, основывая свое решение о заморозке активов Виктора Януковича и его сына на ряде судебных решений, не смог продемонстрировать, что действительно изучил эти решения и убедился в соблюдении процессуальных прав обвиняемых.

Также мы писали, что в апреле 2021 года Высший антикоррупционный суд снял арест со счетов в банке Александра Януковича.

Арест на счета сына Януковича был наложен Печерским районным судом Киева в апреле 2014 года.

По данным ВАКС, арест снят с денег и ценных бумаг на банковских счетах, которые были открыты во "Всеукраинском банке развития", "Украинском бизнес банке", а также "Первом украинском международном банке".

Согласно материалам суда, все решения были приняты по ходатайству защиты Александра Януковича. При этом суммы денежных средств на банковских на счетах не уточняются.

В конце июля сообщалось, что сын Януковича написал письмо Венедиктовой.