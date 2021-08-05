В Госдуме России отреагировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не станет русской территорией.

Вице-спикер Госдумы России, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой в ответ на слова Зеленского заявил, что Украина никогда не станет членом Евросоюза и НАТО.

Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы РФ в своем Telegram-канале в четверг, 5 августа.

Кроме того, Толстой считает большой ошибкой украинцев "оставаться жить в стране, если они так хотят в Европу".

Также вице-спикер Госдумы РФ выразил мнение о том, что "без России на этой территории (в ЕС - Ред.) цивилизации не будет. Он считает, что "РФ и русская цивилизация будет расти вверх, будет все строить, однозначно, а Украина в нынешнем виде - в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив".

"Но если ты чувствуешь, что Украина - это часть русской цивилизации, а Киев - мать городов русских, если ты чувствуешь, что ты украинец и знаешь свою историю - будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае", - заявил Толстой.

Отметим, что Толстой фактически пересказал (но с обратным смыслом) призыв Зеленского к жителям неподконтрольной части Донбасса уезжать в Россию.

Напомним, Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что жить на неподконтрольной территории Донбасса и не считать их украинской территорией - это ошибка. Также он добавил, что те, кто любит РФ, должны уже сейчас готовиться переезжать туда. Кроме того, он назвал делом времени возвращение неподконтрольных территорий Украине и заявил, что Донбасс и Крым "никогда не станут русскими".

Кроме того, как сообщала "Страна" Владимир Путин написал статью об Украине.