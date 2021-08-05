В украинской общественной организации "Киевпрайд", которая содействует достижению соблюдения прав человека для представителей ЛГБТ+ и занимается организацией Маршей Равенства в Украине, назвали русский язык "языком захватчика".

Так ответили с официального Instagram-аккаунта организации одному из подписчиков.

В социальных сетях организации появился пост, в которой анонсируют скорое объявление темы Прайда этого года. Текст, как и все другие посты "Киевпрайда", написан на украинском языке. В нем говорится о том, то украинские представители ЛГБТ+ присутствуют во всех сферах жизни и Украина должна быть свободной для всех.

"Украина выбрала курс к европейским ценностям свободы и равные права. Сейчас мы боремся против порабощения со стороны восточного государства. Быть гомофобом в Украине и считать, что ЛГБТ + не место - значит идти против собственного государства и поддерживать политику агрессора", - говорится в посте.



"На Донбассе что, не люди живут и они не могут быть в "стране для всех". А русскоговорящие почему не могут быть в этой стране для всех", - поинтересовался один из пользователей соцсетей.

На что ему ответили: "Русский язык в Украине - язык захватчика. Он несет в себе вред для культурного кода".





Напомним, украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский резко раскритиковал наличие мовного омбудсмена.

Также "Страна" подробно разбиралась, что написано в скандальном решении Конституционного суда по "мовному" закону.