В пятницу, 6 августа, в западных, центральных и северных областях Украины усложнятся погодные условия. Жителям этих регионов стоит готовиться к шквальному ветру, ливням с градом и грозами.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, буйство стихии будет проявляться в указанных частях страны локально. А юг и восток по-прежнему будут принадлежать жаркой погоды - серьезных осложнений в синоптической ситуации там не предвидится.

Столбики термометров в южных и восточных областях поднимутся до отметок +29...+34 градуса. В северных регионах будет прохладнее - +25...+29 градусов, в западных еще свежее - +22...+27.

В столице пятница также будет дождливой, местами ветер усилится до шквалистых порывов, а воздух прогреется до +27.

Напомним, "Страна" писала, что 5 августа в Украине объявили штормовое предупреждение: сильные ливни пройдут в Карпатах, на Киев надвигаются грозы.

Также мы сообщали, что виной происходящему синоптики называет циклон "Генри", именно он обусловил непогоду в некоторых регионах Украины. Он простирается над страной в течение последних дней.