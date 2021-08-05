Прокуратура просит суд избрать для ветерана АТО Владимира Прохнича, который с боевой гранатой захватил здание Кабинета министров, меру пресечения в виде содержания под стражей на протяжении 60 дней без права внесения залога.

Об этом рассказал его адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook в четверг, 5 августа.

Суд просят не избирать альтернативную меру пресечения в виде денежного залога, поскольку инкриминируемое преступление было совершено с угрозой насилия. В пятницу, 6 августа, в Печерском районном суде Киева пройдет рассмотрение дела Прохнича.

Напомним, 4 августа Прохнич зашел в здание украинского правительства с боевой гранатой в руке, взял заложников и угрожал взорвать Кабинет министров. Но после переговоров с волонтером организации, которая помогает военным и их семьям, он добровольно сдался правоохранителям.

Точные причины, которые побудили ветерана к таким экстремальным действиям на данный момент неизвестны, но в целом он был недоволен работой правительства и обеспечением бывших военных.

Также мы писали, что Прохничу объявили подозрение по трем статьям и ему грозит семь лет тюрьмы. Однако, если во время психиатрической экспертизы выяснится, что он невменяем, ветеран сможет избежать тюрьмы.