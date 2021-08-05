В ожоговом отделении больницы Краматорска Донецкой области умер еще один горняк, который получил серьезные травмы в результате взрыва на шахте "Покровское". Это уже шестая смерть в результате трагедии.

Об этом сообщил председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от партии "Батькивщина" Михаил Волынец в Фейсбуке.

По его словам, о смерти шахтера рассказали в больнице. Сердце шестого горняка, пострадавшего во взрыве остановилось в четверг, 5 августа, в 12:20.

Напомним, рано утром в последний день июля в северном полевом конвейерном штреке шахты произошел взрыв. Тогда с травмами и ожогами различной степени сложности десять горняков госпитализировали в медучреждения Покровская и Краматорска. Среди пострадавших - шесть работников подрядной организации и четыре сотрудника шахты. Ранее стало известно о смерти пяти горняков.

Также мы рассказывали о страшном пожаре в Донецке на шахте Скочинского, в котором погибли четыре человека. На момент происшествия под землей находились 26 горняков, 22 из сразу эвакуировали, а четверо пропали без вести. В результате спасатели нашли их тела через несколько дней.