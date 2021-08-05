Украинский Минздрав планирует, что повторная вакцинация от коронавируса тех, кто уже сделал две прививки, может произойти через год.

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин.

Полную ревакцинацию двумя дозами вакцины в Украине могут провести через год после базовой. Что касается введения третьей - бустерной - дозы препарата, по словам Кузина, такая практика еще недостаточно изучена.

Главный санврач сказал, что доказательств того, что введение третьей дозы Pfizer или другого препарата повышает эффективность иммунизации, нет. Сейчас вопрос только исследуется, окончательных выводов на этот счет нет. Если рекомендации будут приняты, то тогда украинский Минздрав рассмотрит данный вопрос.

Напомним, в ВОЗ требуют ввести мораторий на третью дозу вакцины от коронавируса до конца сентября. Причиной в организации называют необходимость справедливо распределить вакцины от ковида между всеми странами, включая бедные.

Также мы писали о том, что Израиль уже стал первой страной мира, где вводят третий укол от коронавируса.