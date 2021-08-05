Военно-морские силы Украины сообщили, что в четверг, 5 августа, в Черном море началась активная фаза многонациональных учений по разминированию под названием "Dive-2021". Кроме нашей страны, в них участвуют ВМС еще пяти стран: Азербайджана, Грузии, Румынии, Болгарии и США.

Об этом этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в своем Фейсбуке.

Учения сосредоточены на синхронизации действий водолазов из многонациональной группы. Также участники маневров ознакомятся со спецификой дайвинга в разных странах.

Военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину до более тридцати метров. Также во время маневров отрабатывают элементы оказания первой медицинской помощи в случае обнаружения кислородной болезни с помощью барокамеры.

Вместе с тем, румынские военные ознакомили участников с работой современного топографического, океанографического, гидрографического и метеорологического оборудования.

Также участников учений ждет отработка операций с подводного разминирования.

Напомним, днем ранее мы рассказывали, что Военно-морские силы США начали самые масштабные за последние 40 лет учения. В них задействованы около 36 кораблей и еще более 50 виртуальных единиц. Интересно, что маневры проходят в 17 часовых поясах.

Также "Страна" сообщала, как прошли окончании учений Sea Breeze-2021 в Черном море.