В Черном море начались учения по подводному разминированию. В них участвуют Украина, США и еще четыре страны
Военно-морские силы Украины сообщили, что в четверг, 5 августа, в Черном море началась активная фаза многонациональных учений по разминированию под названием "Dive-2021". Кроме нашей страны, в них участвуют ВМС еще пяти стран: Азербайджана, Грузии, Румынии, Болгарии и США.
Об этом этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в своем Фейсбуке.
Учения сосредоточены на синхронизации действий водолазов из многонациональной группы. Также участники маневров ознакомятся со спецификой дайвинга в разных странах.
Военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину до более тридцати метров. Также во время маневров отрабатывают элементы оказания первой медицинской помощи в случае обнаружения кислородной болезни с помощью барокамеры.
Вместе с тем, румынские военные ознакомили участников с работой современного топографического, океанографического, гидрографического и метеорологического оборудования.
Также участников учений ждет отработка операций с подводного разминирования.
Напомним, днем ранее мы рассказывали, что Военно-морские силы США начали самые масштабные за последние 40 лет учения. В них задействованы около 36 кораблей и еще более 50 виртуальных единиц. Интересно, что маневры проходят в 17 часовых поясах.
Также "Страна" сообщала, как прошли окончании учений Sea Breeze-2021 в Черном море.