Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Дом". Его покажут сегодня, 5 августа, в 19:00. Но отдельные отрывки уже начали появляться в телеграм-канале президента.

Зе дал интервью на русском языке - адресуясь к жителям неподконтрольных территорий, на которые, как изначально задумывалось, и вещает "Дом".

Но сгладить впечатление от сказанного Зеленским это не помогло. Президент по сути призвал украинских граждан Крыма и Донбасса, которые поддерживают Россию (а таковых там сейчас подавляющее большинство), туда и уезжать. Таким образом он как бы дал понять, что Украина готова реинтегрировать эти регионы лишь без их нынешнего населения.

Это пожалуй одно из самых конфронтационных и "разжигающих" заявлений президента за все время с начала его правления.

"Страна" разбиралась зачем Зеленский их сделал.

"Счастья для них здесь не будет". Что говорил Зеленский

Для начала президент четко разделил, кто из жителей неподконтрольных территорий украинец, а кто "гость": "Ты любишь эту страну или не любишь. Вот любишь - ты украинец, не любишь - ты гость, ты путешественник".

Критерии этих различий у Зеленского весьма субъективные. Оказывается, "украинцы" - это все, кто раньше любил отдыхать в Крыму. Хотя под это подпадают и россияне, и белорусы да и многие другие народы.

"Вот эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море - это детство, для тебя эти рапаны - они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек, потому что в детстве было так, на зубах. Это же не возможно привить. Это моё! Я этот Крым знаю, ходили на ай-Петри, Кастрополь, Жуковка, палатка, прыгаешь с 14 метров со скалы, удивлял свою будущую супругу тогда "Вот, смотри как я могу". Тряслись коленки, но я прыгал.

Это я, я там жил, это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь. Их поколение здесь расти не будет. И дети их тут не находятся и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Нельзя в голову прошить татарам и сказать: "Та нет, тут вас не было, там была депортация, это всё значит придумали". Да невозможно это. Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, Ялту и т.д. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", - сказал президент.

В другом отрывке Зеленский развил ту же мысль мысль и для жителей Донбасса. Но только еще в более жесткой форме.

Он сказал, что если люди, живущие сейчас в "ЛНР" и "ДНР" поддерживают Россию, то им надо туда и уезжать.

"Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "Наше дело - правое, нам - в Россию, мы - русские", - большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Неважно, сколько это оккупировано, понимаете?"

Таким людям, считает президент, "во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России".

"Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, всё строится, однозначно. Донбасс в том виде - в оккупированном, в отрезанном, - никуда расти не будет, поэтому счастья для этих людей здесь не будет", - заявил Зеленский.

При этом уезжать из Донбасса тем, кто за Украину он не рекомендует.

"Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитываешь книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец, будь там. Будь, держись. Эта земля все равно будет деокуппирована в любом случае. Это история. Поэтому здесь нет "нормальный" - "ненормальный". Здесь есть: ты кто? Сам для себя ответь".

То есть, президент предлагает определяться и уезжать в Россию тем, кто ее поддерживает и кто считает себя русскими. Хотя какие законы Украины нарушает эта самоидентификация - не совсем понятно (на подконтрольной территории живут миллионы русских). По той же логике можно предложить евреям Украины уезжать в Израиль. Или высылать в Европу тех, кто "топит" за вступление в Евросоюз.

Главный скандал в том, что Зеленский адресуется к своим согражданам, которые юридически ни в чем не провинились. И по сути предлагает уезжать "неправильной" группе населения.

Понятное дело, что в реальности именно такая политика в стратегическом смысле проводится в Украине в последние годы. Но столь откровенно ее не озвучивал даже Порошенко. Так зачем тогда об этом решил заявить Зеленский?

Зеленский давно уже поменял риторику по Донбассу. Раньше он говорил, что нужно "вернуть наших людей", а теперь, как выяснилось, далеко не всех людей хотят вернуть.

Точнее даже подавляющее большинство жителей этих территорий украинский президент не хочет видеть в составе Украины. Потому что большинство жителей Крыма и нынешнего населения "ЛДНР", очевидно, хорошо относятся к России и считают себя русскими.

Это, на самом деле очень серьезное заявление, которое сказало жителям Крыма и Донбасса больше, чем все то, что говорил Зеленский до того. Ведь по сути он сказал большинству людей, что у них нет будущего в Украине. А значит и их отношение к любой форме реинтеграции в Украину будет соответствующим. Очень жестко негативным.

И это максимально расширит и без того очень широкую пропасть, которая разделяет Украину и неподконтрольные территории.

Особо интересно, что эти слова произнесены были на телеканале, который предназначен для жителей "ДНР" и "ЛНР".

Самое простое объяснение - президент просто не понял, что именно он сказал. Просто произнёс некий набор слов, который ему показался красивым..

Второй вариант - это демонстративная акция, чтобы в который раз показать себя "святее Порошенко" на ниве ура-патриотической риторики. Как в глазах западных "партнеров", так и украинских националистов.

Но в любом случае итог один - этим заявлением президент максимально минусует любые перспективы диалога с неподконтрольными территориями, показывая, что ни эти территории, ни люди, которые там живут, ему не нужны.

"Учите биографию Бандеры или уезжайте"

Эти заявления Зе уже вызвали реакцию соцсетей.

Журналист Юрий Ткачев анализирует слова Зеленского о Крыме.

"Зеленский занимается тем единственным, что у него хорошо получается: талантливо изображает бурю эмоций, выжимая из зрителя слезу. "Крым! Рапаны! 15-метровая скала, с которой я прыгал, чтобы произвести впечатление на будущую жену!". Ну да, даже как бы веришь. У многих такие истории с Крымом связаны.

Но есть пара нюансов. Во-первых, с той же самой скалы рядом с Зеленским могли прыгать и россияне, которые любят Крым не меньше украинцев ещё задолго до крымнаша. Так что не аргумент.

Во-вторых, Крым-то никуда с карты мира не делся. Ни скала. Ни рапаны. Ни, кстати, квартира жены Зеленского в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии (построен в 2009 году бизнесменами и Днепропетровска). Просто это Украина создала такие условия, что по закону ездить в Крым - это адский ад с двухчасовым стоянием в живой очереди на жаре, душещипательными беседами с сотрудниками СБУ и прочим. А вот россияне могут успешно любить Крым на практике и далее. Так что - актёрская игра на 5, а вот сценарий еле тянет на троечку".

Журналист Вячеслав Чечило считает, что позиция Зеленского нарушает международные нормы и украинские законы.

"Зеленский назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию. А остальным – учить украинский, то есть украинизироваться. Это очень занятная позиция из уст главы государства, учитывая, что она нарушает права человека, кучу международных норм и даже украинские законы. Но делать из это вывод, что Зеленский до...еб – неправильно. Вернее правильно, но недостаточно. Правильнее подумать о том, что ждет тех, кто не хочет украинизироваться, на остальное части страны. Если выбранный вами русскоязычный до мозга костей президент такое несет, то это более чем толстый намек на то, что никто вас здесь, дорогие ватнички, в покое не оставит. Прибалтика с ее паспортами неграждан, которые хотя бы дают право уехать в ЕС, покажется раем. Дело времени - просто государству украинской нации нужно еще немного собраться с силами. С путинской агрессией справиться, придушить пятую колонну и все такое…

Да, разучивайте биографию Бандеры или уезжайте. Совет то в целом вполне дельный".

Политолог Николай Капитоненко пишет, что Зеленский выдвинул сомнительный тезис о том, что надо быть "правильным" украинцем.

"Читаю президента

Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги.

Фрагмент любопытный. Кроме стилистических поворотов, в нем примечательно отражение той каши, которая творится в головах многих.

Во-первых, надо быть правильным украинцем. Если чувствуешь себя, например, русским - то лучше уехать. Речь пока что об оккупированном Донбассе. Это значит, что государство не готово управлять многообразием. Денег нет или умений, или еще чего-то. Но ему подходят только одинаково правильные граждане. Так проще и надежнее.

Во-вторых, как понять, какой украинец правильный? Вдруг кто-то не читает книжек из нужного списка? Или музыку не ту слушет к юбилею? А ведь бывает и такое, что и языка не знают. Мое имя, например, Николай - чем меня однажды попрекнули в одной из дискуссий в том смысле, что не Микола.

В-третьих, упомянутые критерии определения украинцев исключают друг друга. Удивительно, насколько мало наши политики знакомы с теориями национализма, учитывая важность его роли в их работе. Если человек "ощущает себя" украинцем, то все остальное неважно. Если самоидентификации недостаточно, то появляются дополнительные требования: язык, кухня, обряды, одежда и все, что только могли выдумать энтузиасты из 19 века.

Неудивительно, что из такого киселя трудно соорудить хороший ответ на статьи Путина и, что важнее, на кучу тех вызовов, которые сопровождают радикализацию нашего когда-то очень толерантного общества".